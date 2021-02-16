16 лютого Барселона зіграла з ПСЖ у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Каталонці на власному полі програли парижанам – 1:3.

Барселона – ПСЖ 1:4

Гол: Мессі, 26 (пен.) – Мбаппе, 32, 65, 85, Кін, 70

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Барселона – ПСЖ: перед матчем

Барселона почала поточний сезон вкрай нестабільно і не особливо радувала своїх шанувальників. Але з початком 2021 року гра каталонців налагодилася: "блаугранас" в чемпіонаті здобули сім перемог поспіль і на даний момент займають третю позицію в турнірній таблиці. У минулий уїк-енд команда Рональда Кумана розгромила Алавес з рахунком 5:1.

ПСЖ в минулому сезоні дістався до вирішального протистояння Ліги чемпіонів, і, без сумніву, футболісти паризького клубу сповнені рішучості повторити це досягнення. У своїй національній першості "червоно-сині" ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство.

Барселона і ПСЖ провели між собою 11 очних протистоянь: п'ять перемог здобули каталонці, тричі успіх святкували парижани, в трьох зустрічах була зафіксована нічия. Останні очні дуелі суперників відбулися в 2017-му році на цій же стадії, і тоді любителі футболу стали свідками приголомшливого камбеку. Після поразки в Парижі з рахунком 0:4 "блаугранас" на своєму полі взяли переконливий реванш з рахунком 6:1, причому два голи господарі забили в компенсований час.

Спірний пенальті

Парижани шалено розпочали матч і ледь не забили гол на 2-й хвилині. Мбаппе вискочив перед голкіпером суперників, який вийшов на перехоплення закидання до лицьової межі штрафного і промахнувся по м'ячу, але по воротах Кілліан пробити так і не зміг.

В середині першого тайму Барселона заробила спірний пенальті: після закидання на хід від Мессі Де Йонг тікав від Курзава, і футболіст ПСЖ зачепив суперника.

У боротьбі з оборонцями ПСЖ нідерландський футболіст перечепився за власну ногу. Контакту з гравцями ПСЖ начебто не було, але земляк Де Йонга Бйорн Кейперс вирішив призначити пенальті.

Ліонель Мессі гарматним ударом в правий верхній кут воріт з пенальті всадив м'яч у сітку.

Відео голу Мессі

Однак, перевага каталонців у матчі пробула недовго. Через 5 хвилин ефектна і розмашиста атака ПСЖ завершилася голом. Після передачі Верратті Мбаппе на прийомі обіграв Лангле і з близької відстані розстріляв ворота.

Відео першого голу Мбаппе

Ще у першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Курзава з лівого кута штрафного майданчика пробив у дальній кут, і тер Штеген в стрибку кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий, а за мить Грізманн від центру поля протягнув м'яч до штрафної ПСЖ, і пробив поруч зі штангою.

Справедлива перемога ПСЖ

"Гольове затишшя" тривало до 65-ї хвилини. Флоренці зробив забігання по правому флангу, увірвався в штрафну і зробив простріл. Піке намагався врятувати ситуацію, але п'ятою скинув м'яч прямо на Мбаппе, який з центру штрафного майданчика розстріляв незахищені ворота.

Відео другого голу Мбаппе

За декілька хвилин парижани зняли всі питання про переможця у матчі. Верратті зі штрафного з лівого флангу навісив на дальній кут воротарського майданчика, і м'яч опустився на голову Кіна, який з відскоком від газону завдав точного удару.

Відео голу Кіна

На 81-й хвилині Навас ледь не привіз гол у власні ворота, вибивши м'яч в ногу Грізманну в правому фланзі своєї воротарської. Відскік пройшов осторонь від дальньої штанги.

Вже наприкінці матчу нестримний Мбаппе довів рахунок у матчі до розгромного: ПСЖ вдалося втекти в контратаку три-в-три, після чого Дракслер у чужій штрафній віддав в лівий фланг штрафного на вільного Мбаппе, а Кілліан вклав у дальню дев'ятку.

Як підсумок, Барселона поступилася ПСЖ у рідних стінах і тепер доля каталонців у Лізі чемпіонів буде вирішуватися у виїздному матчі. Поєдинок у Франції відбудеться 10 березня.

Барселона – ПСЖ відеоогляд