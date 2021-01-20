Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко висловив упевненість, що українська сторона має хороші шанси домогтися успіху в оскарженні рішення Апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку збірної України в скасованому матчі Ліги націй проти Швейцарії.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Футбол 1,2,3" президент УАФ пояснив це тим, що в епоху пандемії коронавірусу в світі футболу вже траплялися ситуації, приклад яких може зіграти на руку нашій команді.

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Він також зазначив, що наші інтереси представлятимуть кваліфіковані фахівці не тільки з України, а й з інших країн.

"Сьогодні я не можу розкривати багато наших юридичних моментів, але шанси дуже великі. Інші приклади з історії футболу в умовах пандемії дають нам великі шанси. Мало того, у нас залучена дуже хороша група юристів-міжнародників: представники Іспанії, Швейцарії, США та наші провідні юристи. Засідання проходитиме в форматі відеоконференції. Уболівальникам я можу сказати, що наша позиція сильна і впевнена", – заявив Павелко.

Що відомо про скасування матчу Швейцарія – Україна

Поєдинок Швейцарія – Україна був скасований 17 листопада через спалах коронавірусу в таборі української команди. "Синьо-жовтих" відправили на карантин.

Команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Хоча цього було достатньо, щоб зіграти матч, останнє рішення залишалося за місцевою владою.

У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку.