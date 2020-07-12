"Десна" вдома приймала "Шахтар" у 30 турі УПЛ. Матч закінчився впевненою перемогою "гірників".

Десна – Шахтар 2:4

Голи: Гітченко, 29, Філіппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 60, Патрік, 69 (пен.)

До теми: Десна – Шахтар: онлайн-трансляція топ-матчу УПЛ

Якщо "Шахтарю" вже нічого не потрібно в поточному сезоні Прем'єр-ліги, то "Десна" продовжує боротьбу за срібні медалі і путівку в Лігу чемпіонів.

При цьому чернігівці є фаворитами в цій гонці, де їх конкурентами виступають "Зоря" і "Динамо". Для цього їм потрібно виграти всі матчі, що залишилися або набрати більше очок, ніж суперники. До речі, "Зоря" свій матч звітного туру вже зіграла, а "Динамо" в паралельному матчі зіграє з "Олександрією".

Злива голів

На старті матчу в "Шахтаря" м'яч тримався значно краще, але не йшли вперед "гірники", ніби щось вичікувавши.

Однак справжня "злива" голів сталася після 25-ї хвилини матчу. Кутовий "гірників зліва" – Паст вибив м'яч кулаками, але снаряд опинився у Соломона, і той зліва пробив під поперечину – 0:1.

Відео голу Соломона

За декілька секунд забили вже другий гол: несподіваний провал в обороні "Десни", Соломон перехопив м'яч і вивів Тете один на один з голкіпером, бразилець із задоволенням скористався шансом – 0:2.

Відео голу Тете

Тренер "Десни" Рябоконь схопився за голову після провалу його підопічних, але чернігівчанам вдалося відіграти один м'яч. На 29-й хвилині Кузик подав кутовий справа, Гітченко ударом головою послав м'яч по високій траєкторії: Пятов не дістав, і снаряд від дальньої штанги влетів у сітку.

Відео Гітченка

До кінця тайму повний контроль м'яча був у гостей, команда Рябоконя взяла перепочинок і відійшла до своїх воріт, не виходили навіть контратаки.

Після перерви "Десна" змарнувала ідеальний шанс зрівняти рахунок. Філіппов втік один на один, пробив низом у ближній кут – Пятов ногою відбив.

А "Шахтар" свій шанс не змарнував. "Гірники" закрутили карусель поблизу воріт Паста, Фернандо проштовхнув м'яч уздовж лінії штрафної – і Майкон в дотик пробив під штангу.

Через хвилину чернігівчани знову звели рахунок до мінімуму – господарі перехопили м'яч поблизу чужого штрафного, Домбровський віддав точний пас до лінії штрафної, і Філіппов здалеку пробив точно.

В середині другого тайму підопічні Луїша Каштру поставили крапку у матчі. В результаті контратаки Патрік увірвався в штрафну, і його там заблокував Імереков. Арбітр назначив пенальті у ворота Паста. Сам Патрік з точки пробив точно в правий від себе кут – воротар полетів в протилежний – 2:4.