"Шахтар" у гольовій перестрілці опустив "Десну" на 4 місце в УПЛ: відео
"Десна" вдома приймала "Шахтар" у 30 турі УПЛ. Матч закінчився впевненою перемогою "гірників".
Десна – Шахтар 2:4
Голи: Гітченко, 29, Філіппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 60, Патрік, 69 (пен.)
До теми: Десна – Шахтар: онлайн-трансляція топ-матчу УПЛ
Якщо "Шахтарю" вже нічого не потрібно в поточному сезоні Прем'єр-ліги, то "Десна" продовжує боротьбу за срібні медалі і путівку в Лігу чемпіонів.
При цьому чернігівці є фаворитами в цій гонці, де їх конкурентами виступають "Зоря" і "Динамо". Для цього їм потрібно виграти всі матчі, що залишилися або набрати більше очок, ніж суперники. До речі, "Зоря" свій матч звітного туру вже зіграла, а "Динамо" в паралельному матчі зіграє з "Олександрією".
Злива голів
На старті матчу в "Шахтаря" м'яч тримався значно краще, але не йшли вперед "гірники", ніби щось вичікувавши.
Однак справжня "злива" голів сталася після 25-ї хвилини матчу. Кутовий "гірників зліва" – Паст вибив м'яч кулаками, але снаряд опинився у Соломона, і той зліва пробив під поперечину – 0:1.
Відео голу Соломона
За декілька секунд забили вже другий гол: несподіваний провал в обороні "Десни", Соломон перехопив м'яч і вивів Тете один на один з голкіпером, бразилець із задоволенням скористався шансом – 0:2.
Відео голу Тете
Тренер "Десни" Рябоконь схопився за голову після провалу його підопічних, але чернігівчанам вдалося відіграти один м'яч. На 29-й хвилині Кузик подав кутовий справа, Гітченко ударом головою послав м'яч по високій траєкторії: Пятов не дістав, і снаряд від дальньої штанги влетів у сітку.
Відео Гітченка
До кінця тайму повний контроль м'яча був у гостей, команда Рябоконя взяла перепочинок і відійшла до своїх воріт, не виходили навіть контратаки.
Після перерви "Десна" змарнувала ідеальний шанс зрівняти рахунок. Філіппов втік один на один, пробив низом у ближній кут – Пятов ногою відбив.
А "Шахтар" свій шанс не змарнував. "Гірники" закрутили карусель поблизу воріт Паста, Фернандо проштовхнув м'яч уздовж лінії штрафної – і Майкон в дотик пробив під штангу.
Через хвилину чернігівчани знову звели рахунок до мінімуму – господарі перехопили м'яч поблизу чужого штрафного, Домбровський віддав точний пас до лінії штрафної, і Філіппов здалеку пробив точно.
В середині другого тайму підопічні Луїша Каштру поставили крапку у матчі. В результаті контратаки Патрік увірвався в штрафну, і його там заблокував Імереков. Арбітр назначив пенальті у ворота Паста. Сам Патрік з точки пробив точно в правий від себе кут – воротар полетів в протилежний – 2:4.
- Як підсумок, "Десна" втратила очки та опустилася на четверте місце в боротьбі за срібло УПЛ. У паралельному матчі "Динамо" здобуло важливі 3 очки в "Олександрії". "Шахтар" достроково став чемпіоном України, тепер в активі "гірників" 78 очок.