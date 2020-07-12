12 липня, на автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберг, відбувся 2-й етап Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії". Хемілтон без зайвих перешкод святкував перемогу у гонці.

На любителів Формули-1 чекала цікава гонка другого етапу Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії", пише 24 канал.

До теми: Формула-1 гран-прі Австрії: онлайн-трансляція гонки

Хід гонки

Хемілтон зберіг перше місце, а Сайнс прийняв невдалу спробу обігнати Ферстаппена.

Леклер врізався в Феттеля на третьому повороті. У Себастьяна внаслідок зіткнення зламалось заднє антикрило через це він відкотився на останню позицію.

Зовсім не щастить Феррарі – одразу після аварії Феттеля завезли у бокси, а Леклер спробував продовжити гонку, але проїхавши коло теж повернувся у бокси.

На 15 колі пілоти Рено жорстко атакували – Ріккардо спробував обігнати Окона, той небезпечно захищався, що мало не призвело до зіткнення.

Після 20 кіл Хелітон був найкращим на трасі – 1:08,385. Він вже понад 4 секунди вигравав у Ферстаппена і 7 секунд у Боттаса.

26 коло стало останнім для Окона. Він заїхав у бокси ніби для планового піт-стопу, але у підсумку болід завезли у бокси. Причина – проблеми з системою охолодження.

Леклер вже встиг офіційно вибачитись за інцидент на старті гонки та взяв всю провину на себе.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

Протягом 53-54 кола Перес показував найкращу швидкість – 1:07,513. Він вже на 5,4 секунди відірвався від Ріккардо.

Запекла боротьба Боттаса та Ферстаппена

На 58 колі Боттас почав скорочувати відставання від Ферстаппена. Між ними всього лише 5,1 секунди. Ферстаппен пошкодив переднє антикрило, що стало причиною зменшення його швидкості.

Боттас вирішив скористатись такою можливістю. Двічі спробував обійти суперника та за другим разом у нього все-таки вийшло підняти на другу позицію.

69 коло найкращий результат показав лідер Хемілтон – 1:06,719 та спокійно завершив гонку перемогою.

Другим та третім фінішували Боттас та Ферстаппен відповідно.