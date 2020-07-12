12 липня "Олександрія" зіграла з "Динамо" у матчі 30 туру УПЛ. Команди розійшлися бойовою нічиєю.

Олександрія – Динамо 2:2

Гол: Третьяков, 23 (пен.), 89 (пен.) – Вербич, 64, 75

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Кияни опинилися в непростому положенні, коли будь-яка втрата очок може виявитися фатальною в контексті боротьби "Динамо" за срібні медалі. У середу "біло-сині" значно поліпшили собі настрій, завоювавши Кубок України.

"Олександрія" видала п'ятиматчеву безвиграшну серію, яка почалася з поразки саме від "Динамо". У попередньому турі кияни програли донецькому "Шахтарю" з рахунком 2:3, а "жовто-чорні" зіграли внічию з "Зорею" – 2:2.

Господарі жваво розпочали матч у Олександрії, але змогли забити лише ближче до 20-ї хвилини. Спершу Де Пена біля лінії штрафного "Олександрії" відпасував під удар Андрієвського, який пробив поруч з хрестовиною. А через хвилину "містяни" вже заробили пенальті у ворота Дениса Бойка – Сирота завалив Безбородька в своїй штрафній.

Третьяков з 11-тиметрової позначки пробив точно в лівий від себе кут. Бойко вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча – 1:0.

Відео голу Третьякова

"Олександрія" була близька до другого м'яча. Після скидки партнера Безбородько з меж воротарського пробив поруч зі штангою. На 35-й хвилині Де Пена прийняв закид з глибини, прибрав захисника і пробив, але повз ворота.

"Біло-сині" відігралися лише на 64-й хвилині. Після навісу Шепєлєва з флангу захисники "Олександрії" не зуміли вибити м'яч зі штрафної і за сферу зачепився Вербич, який з розвороту завдав точного удару – 1:1.

Відео першого голу Вербича

А ще через 10 хвилин підопічні Олексія Михайличенка вирвали перемогу у матчі. Кендзьора з правого флангу дав діагональ на дальній кут штрафного точно на Караваєва, який хитнув опонента і пробив на техніку. Паньків в падінні відбив м'яч на Вербича, і словенець завдав точного удару – 1:2.

Відео другого голу Вербича

Наприкінці матчу Шабанов сфолив проти Шастала в своїй штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Третьяков і на цей раз з 11-тиметрової позначки пробив Бойка, відправивши м'яч у лівий від себе кут – 2:2.