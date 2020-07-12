Душа письменника: нападник "Динамо" Фран Соль випустив власний роман
Нападник київського "Динамо" Фран Соль не тільки встигає виступати за киян, а ще поєднує футбол із письменництвом. Він випустив свою першу книгу із назвою "Мадрид 2035".
Про авторський дебют іспанця повідомляє видання Marca.
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Душа письменника
Я все життя щось пишу, хоча цього ніхто не знає. Приблизно рік тому наважився надати форму нотаткам,
– заявив футболіст.
Головний герой роману – колишній спортсмен, який отримує уроки від людей, яких він зустрічає та місць, які він відвідує. Мадрид фігурує в назві через те, що Соль любить іспанське місто, а події в книзі відбуваються в майбутньому.
Головний герой ставить перед собою багато запитань, які Фран Соль ставив собі в певні періоди в житті.
За словами нападника, йому до вподоби читання, це для нього, як метод навчання, при цьому він не полюбляє біографічні книги.
Йому подобаються реалістичні і науково-фантастичні твори. Він підкреслив, що його улюблені автори: Пауло Коельо, Джордж Оруелл, також Хуан Бенітес, Стівен Кінг і Артур Конан Дойл.
Письменство для футболіста лише хобі, яке поєднує з професійною кар'єрою. Перші відгуки про книгу були позитивними, так що футболіст готовий до написання наступних романів.
- Книга вже продається на Amazon. Її вартість – 12,34 євро.
- У січні 2018 року іспанець підписав 5-річний контракт з київським "Динамо". Перший гол за киян забив "Олімпіакосу" в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, який завершився мінімальною перемогою команди Соля –1:0