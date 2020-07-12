Нападник київського "Динамо" Фран Соль не тільки встигає виступати за киян, а ще поєднує футбол із письменництвом. Він випустив свою першу книгу із назвою "Мадрид 2035".

Про авторський дебют іспанця повідомляє видання Marca.

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Душа письменника

Я все життя щось пишу, хоча цього ніхто не знає. Приблизно рік тому наважився надати форму нотаткам,

– заявив футболіст.

Головний герой роману – колишній спортсмен, який отримує уроки від людей, яких він зустрічає та місць, які він відвідує. Мадрид фігурує в назві через те, що Соль любить іспанське місто, а події в книзі відбуваються в майбутньому.

Головний герой ставить перед собою багато запитань, які Фран Соль ставив собі в певні періоди в житті.

За словами нападника, йому до вподоби читання, це для нього, як метод навчання, при цьому він не полюбляє біографічні книги.

Йому подобаються реалістичні і науково-фантастичні твори. Він підкреслив, що його улюблені автори: Пауло Коельо, Джордж Оруелл, також Хуан Бенітес, Стівен Кінг і Артур Конан Дойл.

Письменство для футболіста лише хобі, яке поєднує з професійною кар'єрою. Перші відгуки про книгу були позитивними, так що футболіст готовий до написання наступних романів.