"Бійцівський острів" в Абу-Дабі прийняв турнір UFC 251, в рамках якого відбулося три титульні поєдинки. Вболівальники мали змогу переглянути вражаючі поєдинки із технічним нокаутом, закривавленим обличчям та не надто захопливий поєдинок Масвідаля.

Чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман (17-1) захистив свій титул в поєдинку проти Хорхе Масвідаля (35-14), пише 24 канал.

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Нудний поєдинок

Хорхе за тиждень до UFC 251 замінив Гілберта Бернса, який здав позитивний тест на коронавірус. Спершу Масвідал повинен був битись з Усманом, але переговори перервалися через фінансові розбіжності.

Вже з перших секунд поєдинку Масвідалю не вистачало фізичних даних, він видав непоганий перший раунд, але незабаром Усман взяв бій під свій повний контроль. Бій не виправдав очікування вболівальників. Велику частину часу чемпіон притискав претендента до сітки.

Також Усман провів кілька тейкдаунов і справедливо переміг одноголосним рішенням суддів – 50:45, 50:45, 49:46.

Найкраще у поєдинку Усман – Масвідаль дивіться відео:

Захист титулу

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі (21-1) вдруге переміг Макса Холловея завдяки роздільному рішенням суддів.

Австралієць невпевнено розпочав бій та двічі впав в нокдаун. Але у третьому раунді Волкановскі зумів переломити натиск американця, перевівши поєдинок у партер. Наприкінці поєдинку Алекс провів два успішних тейкдауни, які допомогли йому святкувати перемогу.

Огляд поєдинку Волканоскі – Холловей

Технічний нокаут

Росіянин Петро Ян (15-1) переміг бразильця Жозе Альдо (28-7) в поєдинку за пояс UFC в найлегшій вазі.

У першому раунді спортсмен із Росії володів невеличкою перевагою, але Альдо не здавався та активно працював, що принесло результат. Ян вважався фаворитом бою і довів це на ділі. Колишній чемпіон Альду вже навряд чи вже зможе претендувати колись на титул чемпіона.

Згодом Ян перехопив ініціативу і в п'ятому раунді Альдо після комбінації ударів виявився на підлозі, де в партері росіянин його і добив. Рефері зафіксував технічний нокаут у п'ятому раунді. Росіянин став другим чемпіоном з Росії після Хабіба Нурмагомедова.

Найкращі моменти поєдинку Ян – Альдо

Реванш американки

Американка Роуз Намаюнас (9-4) взяла реванш у бразилійки Джесіки Андраде (20-8) за поразку в травні минулого року.

Бій тривав усі три раунди і Намаюнас перемогла роздільним рішенням суддів – 29:28, 28:29, 29:28. Хоча бразилійка добряче розбила обличчя переможниці.

Перші два раунди пройшли під диктовку Намаюнас, яка показувала своє тотальна перевага в стійці, демонструючи свої хороші навички боксу. Третій раунд був уже за Андраде, яка постійно пресингувала Намаюнас і за кілька епізодів змогла завдати значної шкоди особі Намаюнас, розбивши їй ніс і гемотому під оком.

Жіноче протистояння Намаюнас – Андраде

Результати всіх боїв

Основний кард

Камару Усман ֪– Хорхе Масвідалом UD

Алекс Волкановскі – Макс Холловей й SD

Петро Ян – Жозе Альдо ТКО 5 раунд

Роуз Намаюнас – Джесіка Андраде SD

Аманда Рібас – Пейдж ВанЗант SUB 1 раунд

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