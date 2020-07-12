Видовищна перемога: Прохазка жорстко нокаутував суперника у дебютному бою UFC – відео
Колишній чемпіон Rizin Іржі Прохазка (27-3) дебютував в UFC видовищною перемогою над Волканом Оздеміров (17-5). Турнір змішаних єдиноборств UFC 251 відбувався в ОАЕ.
Бійці зустрілись в напівважкій вазі у головному поєдинку на турнірі UFC 251, пише 24 канал.
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Несподівана перемога
У рамках турніру відбули три титульні поєдинки.
У першому раунді Оздемір вперше опинився на підлозі, а в другому Прохазка вже добив свого суперника. Комбінація лівого джеба і правого хука принесла перемогу.
Відео нокауту в бою Прохазка – Оздемір
Що таке UFC?Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств.
Огляд сенсаційного поєдинку між бійцями: