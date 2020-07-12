Колишній чемпіон Rizin Іржі Прохазка (27-3) дебютував в UFC видовищною перемогою над Волканом Оздеміров (17-5). Турнір змішаних єдиноборств UFC 251 відбувався в ОАЕ.

Бійці зустрілись в напівважкій вазі у головному поєдинку на турнірі UFC 251, пише 24 канал.

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Несподівана перемога

У рамках турніру відбули три титульні поєдинки.

У першому раунді Оздемір вперше опинився на підлозі, а в другому Прохазка вже добив свого суперника. Комбінація лівого джеба і правого хука принесла перемогу.

Відео нокауту в бою Прохазка – Оздемір

“OHHHHH!”



Jiri Prochazka (+140) gets the knockout on Volkan Oezdemir



What a right hook pic.twitter.com/rsoexlGiW6 — The Action Network (@ActionNetworkHQ) July 12, 2020

Що таке UFC? Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств.

Огляд сенсаційного поєдинку між бійцями: