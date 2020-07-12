"Маріуполь" 12 липня приймав донецький "Олімпік" у матчі 30 туру УПЛ. Донецька команда впевнено контролювала хід матчу та розгромила господарів.

Маріуполь – Олімпік 1:4

Голи: Мішньов, 65 – Завійський, 8, 30, Дегтярьов, 14, 55

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У минулому турі "Маріуполь" мав зіграти з "Карпатами", але львів'яни не приїхала на поєдинок. Команді зі Львова буде зарахована технічна поразка (3:0)

"Олімпік" зустрічався на виїзді з "Дніпром-1". Гостям дуже швидко вдалося відкрити рахунок у грі . Супряга отримав м'яч у штрафному та пробив у дальній від воротаря кут. По перерві "Дніпро-1" продовжував контролювати м'яч і награв на другий гол. Гришко перед штрафним збив Хобленка – небезпечне стандартне положення. Удар зі штрафного майстерно виконав Булеца – 2:0.

Повний розгром господарів

Активніше матч розпочали гості. Кравченко потужно вистрілив із свого флангу в дальній верхній кут, але м'яч пролетів біля воріт.

Швидкий гол вийшло забити "Олімпіку". Закидання з центра поля від Романовського на Завійського, той зумів втекти від оборони та прицільно пробити під перекладину – 0:1.

Гол Тараса Завійського:

Класний момент не використали господарі поєдинку. Федорчук добре подав з правого флангу, де головою сильно пробив Кулаков – голкіпер дістався до м'яча.

Невдала гра в обороні від господарів завершилась голом. Федорчук віддав передачу назад на голкіпера Гальчука, але він настільки довго думав, що йому робити з м'ячем, що отримав підкат від Дегтярьова, який і відправив м'яч у сітку володінь – 0:2. Воротар показав, як не потрібно діяти у таких ситуаціях.

Результативний удар Дегтярьова:

Один із найактивніших на полі Федорчук з центру штрафного майданчика замикав простріл з правого флангу, але пробив трохи в сторону від стійки.

На 30-й хвилині рахунок став непристойний. Мішньов розгадав удар Зотько під стінкою, але відскок м'яча від його ноги припав точно на Завійського – 0:3. Зовсім не клеїться гра у команди Бабича.

Дубль Завійського:

Тотальна перевага

На 50-й хвилині супермомент у "Маріуполя". Чурко прострілив з флангу на партнера, але голкіпер чудово зреагував на удар впритул від Топалова.

Одразу ще одна гостра атака від господарів. Мішньов вистрілив здалеку, але Бетім відбив м'яч.

Романовський на фланзі обіграв суперника та зробив подачу у штрафний удар, де на м'яч вже очікував активний Дегтярьов та завдав удар головою – Гальчук відбив м'яч, але прямо на ногу супернику, який без перешкод збільшив перевагу. Рахунок матчу вже розгромний – 0:4.

Другий гол Дегтярьова:

Чурко пробив зі штрафного майданчика, але Бетім впевнено забрав м'яч до рук.

На 65-й хвилині "Маріуполь" відквитав один гол. Мішньов завдав точного удару головою з центра штрафного – 1:4. Гол Мішньова: Після пропущеного голу саме гості були ближчі, щоб забити п'ятий гол у ворота суперника. Наприкінці зустрічі Кірюханцев пробив у дальні кут воріт суперника, але Бетім впевнено перевів м'яч в сторону від воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:4.

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