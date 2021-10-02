Динамо – Шахтар: арбітра матчу

У неділю, 3 жовтня, відбудеться центральний поєдинок туру, в якому Динамо прийматиме донецький Шахтар на НСК "Олімпійський". Головним арбітром буде львів’янин Олександр Шандор.

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На лініях Шандору допомагатимуть Семен Шлончак (Черкаси) та Дмитро Запороженко (Запоріжжя), четвертий арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Обов’язки арбітра VAR буде виконувати Катерина Монзуль (Харків).

32-річний рефері почав залучатися до суддівства в елітному дивізіоні минулого сезону. У поточному сезоні Шандор працював у якості головного судді на трьох зустрічах української Прем'єр-ліги, де показав 15 жовтих карток.

Зазначимо, що Олександр Шандор в цьому сезоні вже судив матчі за участю Шахтаря. В 4 турі, коли гірники вдома обіграли Металіст 1925. Також він був четвертим арбітром на матчі Шахтар – Олександрія, коли гості здобули сенсаційну перемогу. І працював на матчі Динамо – Десна четвертим арбітром.

Головним арбітром на матчах за участю київського Динамо ще не працював.

Скільки заробляє Вернидуб у Шерифі

Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб став ледь не "богом" для Шерифа. При цьому наставник доволі скромно заробляє у клубі з Молдови. Фінансові смаки 55-річного спеціаліста з України доволі скромні. У Шерифі Юрій Вернидуб отримує менше як 20 тисяч євро на місяць.

Українець отримує найменше серед тренерів клубів групи "D" у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що у цій групі змагаються Шериф, Шахтар, Реал та Інтер.

Вернидуб очолює Шериф із грудня 2020 року. Під керівництвом наставника клуб зіграв 37 матчів та творить справжнє диво у єврокубках.

Шериф – сенсація Ліги чемпіонів

Юрій Вернидуб переписав клубну історію. Українець став першим в історії команди тренером, який вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Чемпіон Молдови вже у стартовому домашньому матчі впевнено переграв донецький Шахтар із рахунком 2:0.

А от у другому турі сталась справжня сенсація, диво. Усі називають такий результат як завгодно. Шериф переграв іспанський Реал. "Королівський клуб" зганьбився, пропустивши переможний гол для суперника на останній хвилині основного часу. Відзначимо, що першими у рахунку забили також гості з Молдови. У підсумку – 1:2 Шериф несподівано повіз із Мадрида три очки.

Україна в погоні за Швейцарією в таблиці коефіцієнтів УЄФА

З 28-го по 30 вересня в трьох єврокубкових турнірах були зіграні матчі другого туру. В України змінився конкурент в боротьбі за місце в першій десятці таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У Лізі чемпіонів донецький Шахтар в Києві зіграв у нульову нічию з Інтером (0:0). Ця нічия принесла Україні 1 очко, яке при діленні на 5 команд, котрі стартували, дає прибавку 0.200 бала. У групі E київське Динамо на виїзді зазнала фіаско від Баварії (0:5). Луганська Зоря знову пропустила три голи в єврокубках, поступившись італійській Ромі (0:3).

Україна залишається на 11-й позиції з п'ятирічною сумою коефіцієнтів 30.600. У шести матчах основного раунду єврокубків українські команди забили лише один м'яч – і той був виявився голом престижу Зорі у ворота норвежців.

А от Росія (31.682) обігнала Шотландію (31.300) та вийшла на 9-ту позицію. Зеніт розгромив шведський Мальме в ЛЧ (4:0). У матчі ЛК Наполі – Спартак (2:3) зафіксовано сенсаційний результат. І лише Локомотив втратив очки, програвши Лаціо (0:2).

Нападник Мораес приєднався до Шахтаря після моторошної травми

Жуніор Мораес прилетів в Україну після тривалої реабілітації у Бразилії. Нападник Шахтаря завітав на тренування "гірників".

34-річний форвард "гірників" нарешті відновився від серйозної травми хрестоподібних зв'язок. З квітня Жуніор Мораес не виходив на футбольне поле.

Жуніор вже навіть відвідав тренування донеччан перед дербі УПЛ з київським Динамо. Однак участі у тренувальному процесі Мораес не брав. Форвард спостерігав за партнерами по команді за межами поля.