Герой Шерифа у Мадриді

Себастьян Тіль став першим в історії люксембурзьким футболістом, який відзначився голом у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Шерифа став героєм матчу з Реалом.

Детальніше Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Мадриді: відео голів

Нічого не віщувало біди. Гравці Шерифа ввели м'яч з ауту на Траоре. Нападник віддав передачу ближче до центру штрафного. На пас відгукнувся Тіль, який ударом в один дотик потужно пробив у ворота Куртуа. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у володіння "Королівського клубу".

Це його перший гол у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Тіль виступає за команду Вернидуба на правах оренди. Його контракт належить клубу Прогрес Нідеркорн. У новому сезоні футболіст відіграв вже 18 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 6 асистів.

Переможний гол Шериф забив на останній хвилині основного часу. Молдовський клуб, який очолює українець Юрій Вернидуб, створив ще одну сенсацію у Лізі чемпіонів, перегравши Реал у Мадриді – 1:2.

Після двох турів клуб із Молдови з 6 очками очолив групу "D". Реал йде відразу за спиною Шерифа – 3 бали. Інтер та Шахтар мають по одному пункту та посідають третє та четверте місця відповідно.

Після поєдинку молдовський клуб пожартував над "вершковими" у своїх соцмережах.

Як Тіль забив переможний гол Шерифа: відео