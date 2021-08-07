Шахтар – Олександрія 1:2

Гол: Корнієнко, 16 – Третяков, 6, Ковалець, 21

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Шахтар активно розпочав гру – вже на 1-й хвилині Додо справа увірвався в карний майданчик, і після його прострілу Мірошниченко врятував ситуацію, випередивши Мудрика.

Однак, рахунок сенсаційно відкрили "містяни". На 6-й хвилині Одарюк навісив з правого флангу, Цуріков з льоту зробив простріл до лінії воротарського, і Третяков переправив м'яч у ворота.

"Гріники" реабілітувалися ща 10 хвилин. Дентінью віддав в правий кут штрафного на хід Додо, пішов простріл, і Корнієнко відправив м'яч у ворота.

На цьому сенсації від Олександрії не закінчилися і вона вдруге вийшла вперед – Третьяков пробігся по лівому флангу і віддав на хід Цурікову, який відпасував назад до лінії штрафної. Ковалець прийняв м'яч і з розвороту низом пробив точно в кут.

Після перерви Траоре закинув м'яч на хід Патріку в штрафну, і Білик випередив суперника. На 88-й хвилині після навісу з кутового Педріньо не зміг пробити відразу, а потім не влучив у ближній кут.

У підсумку, Шахтар сенсаційно втратив очки вже у третьому турі УПЛ. Тепер "гірники" мають по 6 очок разом з Олександрією.

Шахтар – Олександрія відеоогляд