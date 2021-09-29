Баварія – Динамо 5:0

Голи: Левандовський, 12 (п), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Чупо-Мотінг, 87

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Історія протистоянь Баварії та Динамо надзвичайно багата на легендарні поєдинки. Передусім це матч Суперкубок-1975 і півфінал Ліги чемпіонів-1999.

Клуби не перетиналися на європейській арені вже понад 20 років і з моменту останнього матчу багато чого змінилося.

Якщо Баварія продовжила бути одним з головних грандів світового футболу, то Динамо втратило свої позиції. Кияни перестали бути постійним учасником групового етапу Ліги чемпіонів і дозволили Шахтарю домінувати на внутрішній арені.

Швидкі голи Баварії

Зі стартовим свистком Баварія взяла м'яч під контроль: мюнхенці декілька разів небезпечно підійшли до воріт суперника, а Динамо відповіло ударом Циганкова після контратаки.

Гра загострилася на 10 хвилині. Гнабрі отримав діагональну передачу у штрафному та навісив на Левандовського. Нападник виграв верхову дуель та пробив головою. М'яч летів під поперечину, але Бущан здійснив ефектний порятунок.

Як виявилося, Бущан тільки відтермінував взяття воріт. Відразу після подачі кутового Сергій Сидорчук у боротьбі з Леоном Горецкою зіграв рукою у штрафному – пенальті.

Майстер виконання пенальті Роберт Левандовський легко переграв Бущана і вивів Баварію вперед.

Відео голу Левандовського



Після забитого голу Баварія, хоч і не збільшувала темп, проте контролювала м'яч. Динамо важко давався вихід з-під пресингу. На 27 хвилині помилка в центрі поля коштувала Динамо ще одного голу.

Андрієвський на пару метрів відпустив м'яч, який підхопив Зюле й швидко віддав на Мюллера. Томас відразу віддав пас на Левандовського, який опинився між Забарним та Шабановим. Нападник вийшов на рандеву з Бущаном та вдруге переграв голкіпера.

Відео другого голу Левандовського



На 35 хвилині м'яч міг втретє побувати у воротах Динамо. Після вільного удару Тимчик у центрі поля віддав пас головою на Сидорчука. Сергій опинився під пресингом Горецки та Мюллера і втратив м'яч.

Після цього Кімміх відразу віддав на Горецку, який пасом знайшов Сане. Лерой зумів пробити з-під Забарного й покотив у дальній кут. Бущан не дотягнувся до м'яча, але киян врятувала стійка.

Шалений момент Динамо

Тільки на 41 хвилині Динамо створило гострий момент біля воріт Баварії та ледь не відзначилося голом. Атака киян розпочалася завдяки вдалим діям Шапаренка перед власним штрафним. Микола відстояв м'яч і віддав пас на Андрієвського.

Олександр красивою діагоналлю залишив майже всю Баварією за лінією м'яча. Кияни у своїй поодинокій контратаці опинилися у більшості – троє проти одного.

Циганков на правому фланзі перекинув Упамекано, після чого м'яч отримав Гармаш. Денис продовжив атаку пасом на Де Пену, який під тиском Ернандеса пробив з меж штрафного у верхній кут.

Здавалося, що м'яч летить у сітку воріт, проте Мануель Ноєр врятував свою команду.

До речі Динамо розбомбило Баварію у Юнацькій лізі УЄФА, забивши 4 голи

Перший гол Гнабрі вдома

На старті другої половини гри Баварія створила декілька напівмоментів після дитячих помилок гравців Динамо. Кияни помилялися не тільки позиційно, але й не могли відібрати м'яч у Сане та Гнабрі.

На 58 хвилині Горецка своїм пасом розрізав захист Динамо і вивів Сане майже на рандеву з Бущаном. Лерой дивом не встиг до м'яча після красивої передачі.

До матчу з Динамо Гнабрі ніколи не забивав за Баварію у Лізі чемпіонів. Цього вечора Серж переписав історію. Третя результативна атака Баварії розпочалася, коли в наступі було Динамо.

Зюле вибив м'яч майже з власного штрафного у центр поля на Сане. Лерой швидко віддав передачу на Гнабрі, який наблизився до воріт киян та потужно пробив під поперечину.

Відео голу Гнабрі



Але на третьому голі Баварія не зупинилася. На 74 хвилині мюнхенці забили четвертий м'яч. Лерой Сане, здається, виконував навіс у штрафний, але м'яч за дивакуватою траєкторією зрізався у ворота – 4:0!

Відео голу Сане



Динамо мало один момент для голу в першому таймі і в другому. Хоча по перерві нагоду "біло-синім" подарували господарі. Після позиційної атаки "динамівців" Кімміх невдало віддав пас на зад у стилі Лінгарда. Караваєва міг забивати гол, але його дивом випередив Ноєр.

Баварія цього вечора була нестримна і встигла забити ще один гол перед фінальним свистком. Павар зробив крос з правого флангу точно на Чупо-Мотінга. Резервіст Баварії завис у повітрі та ударом головою спрямував м'яч у ворота. На цьому німецький монстр зупинився!

Відео голу Чупо-Мотінга

Попри невдачу Динамо – не найгірша команда групи E. У паралельному матчі Бенфіка сенсаційно завдала поразки Барселоні, яка тепер аутсайдер групи. Динамо з одним балом – третє. Баварія одноосібний лідер групи.