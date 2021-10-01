Маріуполь – Рух 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

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Приазовці поки що зовсім не радують своїх уболівальників – команда ніяк не може піднятися з дна турнірної таблиці УПЛ. У підопічних Остапа Маркевича всього 4 очки. У минулому турі Маріуполь знову програв. Цього разу Олександрії – 1:2.

Львів'яни також "зірок з неба не ловлять". Рух розташувався на 11 місці, маючи в своєму активі 8 очок. Цікаво, що з 6 забитих командою голів, 3 в активі Андрія Борячука. А в минулому турі команда Леоніда Кучука вдома поступилася Динамо – 0:2.

На 25-й хвилині Рух вийшов вперед. Удод помилився у своєму штрафному, віддавши м'яч супернику, Климчук з 19 метрів ударив – Кудрик відбив перед собою, а Таллес перший на добиванні – з кількох метрів був точним.

Відео голу Таллеса

Ще через 10 хвилин підопічні Кучука подвоїли свою перевагу. Меліченко високо висунувся, втратив м'яч на половині поля Руху, там Климчук підібрав і сам пробіг половину поля, зблизився з Кудриком, якого прошив у ближній кут. Спіровскі просто поруч біг і навіть не намагався відібрати.

Відео голу Климчука

На 69-й хвилині Борячук просто у фантастичному моменті пробачив Маріуполь. Климчук прорвався флангом, покотив під удар Борячуку, який у дотик з 12 метрів повз посилає м'яч.

Через 10 хвилин відбувся великий провал в обороні Руху. Бойчук обрізався у власному штрафному майданчику, Драмбаєв підібрав м'яч, прострілив на Шостака, але той в боротьбі зі Стаменковичем вдарив мимо ближнього кута.

Як підсумок, Рух набрав 11 очок і піднявся на 8 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь з 4 балами залишився на дні турнірної таблиці.

Маріуполь – Рух віеоогляд