Скромний тренер із шаленим результатом

Фінансові смаки 55-річного спеціаліста з України доволі скромні. У Шерифі Юрій Вернидуб отримує менше як 20 тисяч євро на місяць.

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За інформацією видання, українець отримує найменше серед тренерів клубів групи "D" у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що у цій групі змагаються Шериф, Шахтар, Реал та Інтер.

Оклад керманичів усіх трьох клубів коливається від 160 тисяч аж до одного мільйона євро на місяць. До прикладу, Вернидуб отримує у 25 разів меншу зарплату, ніж тренер Реала Карло Анчелотті.

Як повідомляє видання digisport.ro, у середньому футболісти команди з Молдови отримують 5-7 тисяч євро на місяць. Лідери чемпіона країни близько 15 тисяч євро, а молоді гравці, які лише підступаються до основної команди – близько однією тисячі євро.

Вернидуб очолює Шериф із грудня 2020 року. Під керівництвом наставника клуб зіграв 37 матчів та творить справжнє диво у єврокубках.

Шериф – сенсація Ліги чемпіонів