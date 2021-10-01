32-річний рефері почав залучатися до суддівства в елітному дивізіоні минулого сезону. У поточному сезоні Шандор працював в якості головного судді на трьох зустрічах Української прем'єр-ліги, де показав 15 жовтих карток.

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Зазначимо, що Олександр Шандор в цьому сезоні вже судив матчі за участю Шахтаря. В 4 турі, коли гірники вдома обіграли Металіст 1925. Також він був четвертим арбітром на матчі Шахтар – Олександрія, коли гості здобули сенсаційну перемогу. І працював на матчі Динамо – Десна четвертим арбітром.

Головним арбітром на матчах за участю київського Динамо ще не працював.

На лініях Шандору допомагатимуть Семен Шлончак (Черкаси) та Дмитро Запороженко (Запоріжжя), четвертий арбітр - Ігор Пасхал (Херсон). Обов’язки арбітра VAR буде виконувати Катерина Монзуль (Харків).

Нагадаємо, що матч між Динамо і Шахтарем розпочнеться о 19:30.