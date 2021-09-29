Реал – Шериф 1:2

Голи: Бензема, 65 (пенальті) – Джахшибаєв, 25, Тіль, 90

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Неймовірна перемога Шерифа

Попри тотальне домінування "королівського" клубу скромний тираспольський Шериф зумів першим вийти вперед завдяки точному удару Джасура Шахшибаєва на 25 хвилині гри. Йому влучно асистував Краіштіану.

Гол Шахшибаєва у вороті Реала: дивіться відео

Реал продовжив своє домінування на полі, але зрівняти рахунок зумів лише завдяки 11-метровому удару. На 65 хвилині з пенальті влучно пробив Карім Бензема – 1:1.

Гол Бенземи у ворота Шерифа: дивіться відео

Вже через 7 хвилин здавалося, що Шериф повернув собі перевагу. Простріл з флангу вдало замкнув Бруну. Втім, після перегляду повтору арбітр скасував гол через офсайд.

Та удача таки посміхнулася молдовському клубу. На 90 хвилині гри Себастьєн Тіль "зарядив" просто в дев'ятку воріт Тібо Куртуа – 1:2. Тираспольці змогли вистояти фінальний натиск Реала й святкували першу в історію клубу виїзну перемогу в Лізі Чемпіонів.

Гол Тіля у ворота Реала: дивіться відео

Шериф лідирує в групі