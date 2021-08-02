Срібло Романчука, Шевченко покидає збірну України: головні новини спорту 1 серпня

Україна здобула першу срібну медаль на олімпіаді-2020. Її приніс плавець Михайло Романчук. Андрій Шевченко заявив, що його контракт зі збірною України закінчився. Такими були головні новини спорту 1 серпня

Срібло Романчука, медаль для Хижняка

Збірна України нарешті здобула срібну медаль на Олімпіаді-2020. Її здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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Ще одну медаль для збірної України здобуде боксер Олександр Хижняк. Він вийшов у півфінал у ваговій категорії до 75 кг.

Шевченко покидає збірну України

1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт зі збірною України офіційно закінчився. Згодом таку ж інформацію озвучив і його помічник у збірній Андреа Малдера.

Хоча ще у вересні 2020 року Шевченко заявляв, що підписав новий контракт на 2,5 роки – до кінця 2022 року.

У ЗМІ причиною, чому Шевченко вирішив покинути збірну, називають гроші. Одна з версій – він хотів новий покращений контракт. Друга – залишився незадоволений призовими за Євро-2020.

Черговий тур УПЛ

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