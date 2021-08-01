У МОК пообіцяли взяти під контроль ситуацію з Тімановською. Спортсменку супроводжують представники комітету та організатори Олімпійських ігор.
Раніше Поліція Японії взяла під охорону білоруську спортсменку, яку намагалися силоміць вивезти
Тімановська повідомила, що почувається у безпеці
Легкоатлетка повідомила, що наразі почувається у безпеці. Вона перебуває в аеропорту. Поки що тривають перемовини щодо того, як вирішити ситуацію.
Раніше на консультацію з Тімановською погодились представники МЗС Японії. Також допомогти спортсменці запропонувала і Польща.
Коротко про скандал з Христиною Тімановською
- Спортсменка публічно висловила обурення діями білоруських функціонерів.
- Тімановська мала вийти на естафету 400 метрів, хоча раніше її участь у цьому змаганні не передбачалась.
- Через таку відвертість НОК Білорусі хотів силою вивезти спортсменку з країни.
- В аеропорті вона звернулась до поліції.
- Спортсменка хоче отримати притулок в одній з країн Європи.