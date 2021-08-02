Серебро Романчука, медаль для Хижняка

Сборная Украины наконец завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020. Ее завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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Еще одну медаль для сборной Украины получит боксер Александр Хижняк. Он вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.

Шевченко покидает сборную Украины

1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт со сборной Украины официально закончился. Впоследствии такую же информацию озвучил и его помощник в сборной Андреа Малдера.

Хотя еще в сентябре 2020 года Шевченко заявлял, что подписал новый контракт на 2,5 года – до конца 2022 года.

В СМИ причиной, почему Шевченко решил покинуть сборную, называют деньги. Одна из версий – он хотел новый улучшенный контракт. Вторая – остался недоволен призовыми за Евро-2020.

Очередной тур УПЛ

Динамо разгромило Верес, забив четыре гола. Два из ни – уже к 6-й минуте матча.

Ворскла без проблем обыграла Рух

Десна в большинстве вырвала победу у Мариуполя, забив решающий гол в компенсированное арбитром время.

Неожиданный победитель гран-при Венгрии

Старт гран-при Венгрии отметился массовой аварией уже в первом повороте, из-за чего сразу пятые пилоты были вынуждены сойти.

Победу праздновал Эстебан Окон из Alpine. Для него это первая победа в Формуле-1. Льюис Хэмилтон был вынужден прорываться с 14-го места, и финишировал третьим.

Скандал с белорусской спортсменкой на Олимпиаде

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Японии. Дело в том, что легкоатлетка раскритиковала белорусское спортивное начальство. Японской полиции пришлось взять ее под охрану. Кроме того, с ней встретился представитель Международного олимпийского комитета.

Вполне вероятно, что Тимановская попросит политическое убежище в одной из стран Европы.