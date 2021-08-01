Ворскла – Рух 2:0

Голи: Скляр, 42, Степанюк, 61

Для Ворскли матч проти Руху став четвертим в цьому сезоні. Окрім стартового туру УПЛ, команда зіграла і два матчі в кваліфікації ліги конференцій. Обидва матчі проти фінського КуПС в основний час закінчилися внічию 2:2. Але в домашньому матчі полтавці вже в екстратайм пропустили втретє та вилетіли з турніру.

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Однак така невдача, а також щільний ігровий графік мало чим відзначилося на грі команди в матчі проти Руху. Ворскла краще виглядала в цьому матчі і здобула цілком заслужену перемогу.

Рух в цьому матчі зробив ставку на захист. Тому попереду команда мало що показала. Хоча і у Ворскли теж на початку не все вдавалося. Та небезпечні моменти команда створила. Відкрити рахунок в цьому матчі міг Пердута, який ефектно обробив м'яч після розіграшу кутового. Потужний удар – але поруч зі стійкою.

Челядін міг відзначитися голом після удару майже від лінії поля – захисник в останній момент підстрахував Бандуру.

Та все ж в першому таймі рахунок таки було відкрито. Пуцлін побачив забігання Степанюка та віддав пас йому на хід. Вже у штрафному форвард скинув п'ятою на Кане. М'яч після його удару влучив у груди голкіперу, після чого першим на добивання опинився Скляр, який в падінні таки відправив м'яч у ворота.

У другому таймі гравці Руху намагалися вирівняти гру. Але натомість пропустили після помилки біля власних воріт. Білий невдало спробував вибити м'яч. Його перехопили. Бандура кинувся на Степанюка, щоб завадити йому пробити. М'яч відлетів до Тілля, який перекинув голкіпера, що був далеко від воріт, точно на Степанюка. Форварду залишалося пробити повз захисника, який був на лінії воріт.

Ворскла могла цей матч довести і до розгрому, який Тамм зумів як слід пробити по воротах після ще одного розіграшу кутового. Але удар вийшов неоковирним, а м'яч влучив у штангу та покинув межі поля.

Ворскла перемагає та підіймається у верхню частину турнірної таблиці. Рух серед аутсайдерів без набраних очок в цьому сезоні.

Відеоогляд матчу Ворскла – Рух