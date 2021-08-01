Вже незабаром спортсменка зможе проконсультуватись з представниками МЗС Японії. Тим часом, рейс Токіо – Стамбул, на якому і мали начебто вивезти Тімановську, вже вилетів з аеропорту Ханеда.
Раніше З Японії хочуть силоміць вивезти атлетку, яка критикувала білоруське спортивне начальство
Допомогти Тімановській готова Польща
Руку допомоги білоруській легкоатлетці готова простягнути і Польща. Поляки можуть надати Тімановській консульську та правову консультацію. Перемовини з представниками Польщі та Австрії проводило "Народне антикризове управління".
МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії,
– повідомило НАУ.
Зазначимо, що за інформацією НАУ Тімановська перебуває досі в аеропорту під наглядом японських правоохоронців. Там же – представники НОК Білорусі, які не покладають надії таки вивезти спортсменку.
Білоруска, яка живе у Токіо, хотіла прихистити спортсменку
Тим часом, про скандал уже дізнались білоруси, які проживають в Японїі. Так до відділення поліції прийшла жінка, яка готова навіть поселити у себе Тімановську, аби та не потрапила в руки режиму.
Я дізналася про новини з телеграм-каналів і відразу приїхала. Вона ж зовсім одна, раптом їй знадобиться допомога,
– пояснила свій вчинок Наталія.
Що відомо про скандал з Христиною Тімановською
- Легкоатлетка публічно розкритикувала дії білоруських спортивних функціонерів.
- Вона поскаржилась, що змушена бігти естафету 400 метрів, хоча раніше у ній були заявлені інші спортсменки.
- Така ситуація вийшла через те, що начальство "накосячило" з документами.
- Тімановська висловила сподівання, що їй вдасться знайти притулок в Європі.