Непроста перемога Хижняка
На шляху до півфіналу Хижняк зустрівся з Еюрі Седено Мартінесом з Домініканської республіки.
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Поєдинок Хижняка виявився непростим. У першому раунді судді не були одностайні, але віддали мінімальну перемогу Олександру. У другому раунді Хижняк не залишив жодних питань.
У третьому раунді, який Хижняк також виграв, на думку рефері, він потрапив у нокдаун. Насправді Мартінес вдарив нижче пояса. Саме після цього суддя почав відлік.
Попри заборонений удар Хижняк продовжив поєдинок і здобув перемогу рішенням суддів.
В 1/2 фіналу Хижняк зустрінеться з Еуміром Марсьялем з Філіппін. Марсьяль – срібний призер чемпіонату світу 2019 року.
- Вихід Хижняка у півфінал гарантує Україні ще одну медаль на Олімпіаді. Яка медаль поповнить скарбничку України – залежить від боксера.