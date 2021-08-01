Шевченко на своїй сторінці заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Хоча ще у вересні 2020 року говорив, що його угода зі збірною України – до кінця 2022 року.

Детальніше Шевченко заявив про закінчення контракту зі збірною, хоча його угода до 2022 року

Про кінець роботи заявив і асистент Шевченка Андреа Малдера.

Чому Шевченко покинув збірну України

За даним ЗМІ, головною причиною, чому Шевченко заявив, що покидає збірну України – це фінансова сторона його роботи. UA-Футбол з посиланням на свої джерела повідомляє, що тренер та його штаб залишились незадоволені бонусом за результат на Євро-2020. Враховуючи виплати УЄФА асоціаціям за виступи на чемпіонаті Європи, Шевченко розраховував на більшу винагороду.

Ще одна причина – репутація. Шевченко хоче піти з команди як тренер, який вивів її у чвертьфінал чемпіонату Європи. Провал у відборі на ЧС-2022 не входить у його плани.