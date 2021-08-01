Динамо – Верес 4:0

Голи: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (пен)

Динамо ошелешило новачка УПЛ вже зі старту. І за шість перших хвилин матчу забило двічі. Спочатку після подачі з кутового відзначився Попов. Йому м'яч головою скинув Караваєв, який в цьому матчі вийшов на позиції лівого півзахисника. Форварда ж зіграв Гармаш, який і забив другий гол після навісу від Тимчика.

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Далі Динамо володіло ініціативою, поки гравці Вереса приходили до тями після стартового нокауту. І у першому таймі рівняни навіть двічі пробили по воротах Бущана, але все мимо.

Наприкінці першого тайму рахунок став розгромним. Андрієвський перехопив м'яч в центрі поля, розіграв атаку, після чого віддав пас на Тимчика. Захисник у штрафному "хитнув" суперника. після чого потужно пробив лівою ногою під саму штангу.

На початку другого тайму Гармаш міг сам забивати тричі. Але кожного разу щось ставало йому на заваді.

Натомість гості другу половину зустрічі мало не провели на своїй половині поля. За 45 хвилин другого тайму гравці Вереса двічі пробили, але обидва рази – з офсайду. При цьому перший раз м'яч влучив у штангу, а другий раз навіть вдалося забити гол, який не було зараховано.

Динамо на це відповіло своїм голом вже наприкінці зустрічі. Циганков, який вийшов на заміну, був збитий у штрафному майданчику. Сам Віктор вирішив пробивати пенальті, не залишивши шанси Когуту.

Динамо починає новий сезон УПЛ з розгромної перемоги. Верес же повертається додому без очок.

Відеоогляд матчу Динамо – Верес