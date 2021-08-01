Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушують дівчину повернутися в країну. Вони навіть купили їй квитки, в аеропорт везуть під охороною.

До теми Пишаюся, що мої предки – українці, – канадська чемпіонка Олімпіади в Токіо

Довелось втрутитись навіть японській поліції.

Що заявляла Тімановська

Спортсменка виступила з публічною критикою дій білоруської спортивних функціонерів. Дівчина заявила, що вони не можуть нормально організувати роботу збірної.

Тімановська оприлюднила відеозвернення, у якому сказала, що мусить бігти естафету у 400 метрів. Спочатку вона не мала брати участі у цьому змаганні, однак, за її словами начальство "накосячило" із документами інших спортсменок.

Спортсменка проситиме притулку в ЄС

Тімановська розповіла, що буде шукати притулку в Європі, повідомляє "Єврорадіо". Білоруський фонд спортивної солідарності зазначає, що дівчина планує попросити притулок в посольстві Австрії в Токіо.

Зверніть увагу! НОК Білорусі, як пише телеграм-канал "Беларусь головного мозга", це організація, яку повністю контролює сім'я самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.