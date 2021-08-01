Маріуполь – Десна 1:2

Голи: Кулаков, 65 – Будківський, 71, Безбородько, 90+2

Вилучення: Кащук, 35 (Маріуполь)

У першому турі Десна перемога вдома Чорноморець. Маріуполь стартував з нічиї проти Львова на виїзді.

Попередній матч між цими командами закінчився розгромною перемогою азовців 4:1.

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Перший тайм пройшов за певної переваги господарів поля. Маріуполь непогано атакував. Десна на це відповіла неточним ударом Гуцуляка.

Відкривати рахунок у матчі міг Мишньов. Удар в нього був потужний, і Литовка з ним не впорався з першої спроби.

Не надто вплинув на перебіг подій на полі навіть вилучення – Кащук вже до 35-ї хвилини отримав другу жовту картку та залишив Маріуполь у меншості.

Маріуполь продовжував атакувати ворота суперника. Пробивали Очеретько, Топалов. Особливо старався Мишньов. Наприкінці тайму після його удару м'яч влучив у штангу. Першим на добиванні опинився Кулаков і відправив м'яч у ворота. Але він був в офсайді, тож гол не зарахували.

А от вже в другому таймі гра в більшості далася взнаки. Ініціативу перехопила Десна. Небезпечно пробивав Завійський, але влучив в суперника. Після удару Селіна Кудрик вже на лінії відбив м'яч.

А після цього Десна пропустила гол. Микитишин, який проводив свій дебютний матч в УПЛ, і який лише за декілька хвилин до цього вийшов на заміну, протиснув суперників на краю штрафного майданчика, після чого прострелив – Кулаков обробив м'яч та відправив його у ворота. Нападник відзначився у другому матчі поспіль.

Та радість маріупольців була недовгою. За декілька хвилин Калітвінцев зумів прорватися по флангу, після чого прострелив в центр штрафного майданчика. Будківський в дотик відправив м'яч у ворота.

Матч міг закінчитися і внічию, якби не гол Безбородька вже у компенсований арбітром час. Після навісу від Завійського м'яч долетів до нападника, який і відзначився голом. Однак можливо, що цей гол було забито з офсайда, адже м'яч в польоті міг зачепити спину Тотовицького.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Десна

Десна перемагає, і в стартових двох турах набирає максимум очок. Маріуполь ж один балом серед аутсайдерів.