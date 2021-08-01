Батько Романчука: Михайло – українець. І крапка

Михайло Романчук, батько призера Олімпійських ігор, розповів, що його сину пропонували мільйонні контракти за зміну громадянства.

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Михайлу щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства,

– сказав батько Романчука.

Зі слів Михайла Романчука випливає, що питання про зміну громадянства закрите.

"Михайло живе й утримується в Україні. Михайло – українець. І крапка. Що у нас є, то і є. В Україні є дуже хороший басейн у Дніпрі, де він проводив основну підготовку до Олімпіади. Вдома у Рівному цього немає.

Фактично він вже не рівнянин, він проживає у Хмельницькому. Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, в тому числі під час пандемії. Багато було зроблено того, що не було зроблено в його рідному Рівному", – розповів Романчук-старший.