Перші півфіналісти Євро-2020

На чемпіонаті Європи відбулися перші матчі 1/4 фіналу. Першу путівку до 1/2 фіналу здобула збірна Іспанії.

До слова Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

"Червона фурія" вибила з Євро-2020 команду Швейцарії. Іспанці відкрили рахунок у дебюті гри, але дозволили супернику відновити паритет.

Іспанія догравала матч у більшості, але не змогла дотиснути швейцарців, які дотягнули до серії пенальті. У лотереї удача усміхнулася Іспанії.

Володаркою другої путівки у півфінал стала команда Італії. "Скуадра адзурра" здобула перемогу в протистоянні з Бельгією.

Уже 6 липня Італія зіграє з Іспанією у півфіналі Євро-2020.

Кроос покинув збірну Німеччини

Футболіст мадридського Реала Тоні Кроос вирішив завершити виступи за національну збірну Німеччини. Кроос вирішив покинути збірну Німеччини після 11 років у команді.

Кроос заявив, що давно ухвалив рішення покинути збірну Німеччини саме після Євро-2020.

Я провів за збірну Німеччини 106 матчів. Звичайно, хотілося провести 109 і виграти чемпіонат Європи, цей серйозний турнір. Я вже давно ухвалив рішення піти якраз після Євро-2020, бо розумію, що на чемпіонат світу для мене дорога закрита. Головна причина: я хочу зосередитися на клубних справах, допомогти Реалу виграти якомога більше трофеїв найближчим часом,

– написав Кроос.

Тоні подякував за довіру вже колишньому тренеру Німеччини Йоахіму Льову та побажав успіхів новому керманичу – Хансі Фліку.

"Плюс у мене буде час відпочити, взяти паузу, чого я не міг собі дозволити протягом останніх 11 років. Спасибі всім, хто мене підтримував. Особлива подяка – Йоахіму Льову, який зробив з мене великого гравця, чемпіона світу. А Хансі Фліку – успіхів", – резюмував Кроос.

УЄФА заблокувала квитки на матч України

Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться у Римі, але матч не зможуть відвідати українські та британські фанати.

УЄФА прийняла жорстке рішення для фанатів обох збірних. Вони не зможуть прилетіти у столицю Італії та підтримати національні команди з трибун стадіону "Олімпіко".

Асоціація вирішила заблокувати усі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться у Римі.

Варте уваги Знаю, який важкий матч нас чекає, але у моїх гравців є характер, – Андрій Шевченко

Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників з Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Італії

Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА припинено продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер вже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020,

– йдеться у повідомленні.

Матч Україна – Англія розпочнеться о 22:00.