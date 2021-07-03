Первые полуфиналисты Евро-2020

На чемпионате Европы состоялись первые матчи 1/4 финала. Первую путевку в 1/2 финала получила сборная Испании.

К слову Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

"Красная фурия" выбила из Евро-2020 команду Швейцарии. Испанцы открыли счет в дебюте игры, но позволили сопернику восстановить паритет.

Испания доигрывала матч в большинстве, но не смогла дожать швейцарцев, которые дотянули до серии пенальти. В лотерее удача улыбнулась Испании.

Обладательницей второй путевки в полуфинал стала команда Италии. "Скуадра адзурра" одержала победу в противостоянии с Бельгией.

Уже 6 июля Италия сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2020.

Кроос покинул сборную Германии

Футболист мадридского Реала Тони Кроос решил завершить выступления за национальную сборную Германии. Кроос покидает сборную Германии после 11 лет в команде.

Кроос заявил, что давно принял решение покинуть сборную Германии именно после Евро-2020.

Я провел за сборную Германии 106 матчей. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы, этот серьезный турнир. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на Чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина – я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь Реалу выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время,

– написал Кроос.

Тони поблагодарил за доверие уже бывшего тренера Германии Йоахима Лева и пожелал успехов новому руководителю – Ханси Флику.

"Плюс у меня будет время отдохнуть, взять паузу, чего я не мог себе позволить в течение последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность – Йоахиму Леву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира. А Ханси Флику – успехов", – резюмировал Кроос.

УЕФА заблокировал билеты на матч Украины

Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты.

УЕФА принял жесткое решение для фанатов обеих сборных. Они не смогут прилететь в столицу Италии и поддержать национальные команды с трибун стадиона "Олимпико".

Ассоциация решила заблокировать все приобретенные билеты британцев на четвертьфинальный поединок Евро-2020 Украина – Англия, который состоится в Риме.

Стоит внимания Знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но у моих игроков есть характер, – Андрей Шевченко

Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков из Великобритании в Италию, которые могли нарушить карантинные правила. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Италии.

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА, приостановлена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Это связано с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Великобритании из-за распространения там коронавируса, а именно штамма "Дельта", и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020,

– говорится в сообщении.

Матч Украина – Англия начнется в 22:00.