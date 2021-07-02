Жорсткі правила УЄФА

УЄФА прийняла жорстке рішення для фанатів обох збірних. Вони не зможуть прилетіти у столицю Італії та підтримати національні команди з трибун стадіону "Стадіо Олімпіко".

До теми Знову без фанатів: українці та англійці не зможуть потрапити у Рим на матч Євро-2020

Асоціація вирішила заблокувати усі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться у Римі.

Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників з Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Італії

Нагадаємо! Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені. Туризм або відвідування футболу не входять у список причин для в'їзду в Італію. Обидві збірні зможуть розраховувати на підтримку лише місцевої діаспори, яка живе та працює в Італії.