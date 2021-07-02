Жорсткі правила УЄФА
УЄФА прийняла жорстке рішення для фанатів обох збірних. Вони не зможуть прилетіти у столицю Італії та підтримати національні команди з трибун стадіону "Стадіо Олімпіко".
До теми Знову без фанатів: українці та англійці не зможуть потрапити у Рим на матч Євро-2020
Асоціація вирішила заблокувати усі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться у Римі.
Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників з Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Італії
Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА припинено продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.
Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер вже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020,
– йдеться у повідомленні.