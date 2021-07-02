Бельгія – Італія 1:2

Голи: Лукаку, 45+2 (п) – Барелла, 31, Інсіньє, 44

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Бельгія та Італія – фаворити Євро-2020, але продовжити боротьбу на турнірі після 1/4 фіналу могла тільки одна збірна. Обидві команди виграли всі свої матчі на Євро-2020.

Чвертьфінальний поєдинок став першою перевіркою для обох команд, адже упродовж Євро-2020 збірні не зустрічалися з топ-суперниками.

Шалений перший тайм

За перші дві хвилини обидві збірні продемонстрували той футбол, який від них чекали. У Бельгії ледь не відзначився з меж штрафного Лукаку, а в Італії готовим забивати був К'єза.

На 13 хвилині Італія відкрила рахунок у грі після стандарту, але арбітр справедливо скасував взяття воріт через офсайд. Через 8 хвилин Бельгія створила перший справді гострий момент у грі.

Кевін Де Брюйне протягнув м'яч аж до штрафного італійців та завдав удару з-під Бонуччі. М'яч падав у нижній кут, проте Доннарумма здійснив прекрасний сейв!

На 26 хвилині Де Брюйне від власного штрафного розігнав ще одну атаку Бельгії та віддав пас на Лукаку. Ромелу наблизився до володінь Доннарумми та пробив низом у кут. Воротар здійснив ще один чудовий сейв.

Італія практично не мала навіть напівмоментів. Перевірити пильність Куртуа вирішив Інсіньє, завдавши свого фірмового обвідного удару. Та м'яч полетів над воротами.

Попри те, що Бельгія володіла ініціативою, саме Італія відкрила рахунок у грі. Гол виник внаслідок пресингу Італії. Захисник бельгійців Ян Вертонген вирішив не вибивати м'яч зі штрафного.

Марко Верратті виграв м'яч, після чого він опинився у Ніколо Барелли. Барелла легко обіграв декількох оборонців та потужним ударом у дальній кут не залишив шансів Тібо Куртуа!

Відео голу Барелли



Під завісу тайму Італія подвоїла рахунок. Лоренцо Інсіньє відзначився фірмовим голом у верхній кут після того, як його практично ніхто не зустрів з оборонців Бельгії.

Відео голу Інсіньє



Бельгія, яка справедливо награла на гол у першому таймі, отримала свій шанс у компенсований час. Ді Лоренцо у штрафному збив Доку – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Лукаку – 2:1.

Відео голу Лукаку

Розв'язка чвертьфіналу

Після перерви перший момент мала Бельгія. Де Брюйне прострілив уздовж лінії воріт на Лукаку. Ромелу опинився перед порожніми воротами, але Спінаццола встиг підставитися. Гравець Італії відбив м'яч, який летів у порожні ворота.

Італія відповіла не менш гострим моментом. Інсіньє чудовим "черпаком" закинув у штрафний на Спінаццолу і той завдав удару. На щастя для бельгійців, м'яч пролетів повз ворота.

Через декілька хвилин знову на ударну позицію вийшов Інсіньє. Цього разу Лоренцо пробив у нижній кут, але Куртуа відбив м'яч. Після цього гра дещо заспокоїлася.

На 84 хвилині Бельгія вибухнула неймовірним моментом. Доку здійснив чудовий рейд та завдав удару у напрямку "дев'ятки". Італії відверто пощастило, що Доку не влучив у площину воріт.

У підсумку Бельгія не змогла зрівняти рахунок. Більш свіжа Італія втримала переможний результат та пройшла до наступного раунду.