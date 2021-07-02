Україна – Англія: битва за півфінал

В 1/8 фіналу Англія вибила беззубу Німеччину, яка у цій зустрічі не показала абсолютно нічого. Можна пригадати лише промах Томаса Мюллера з вбивчої позиції. Англійці скористались цим та вибили бундестім з Євро-2020. Команда Гарета Саутгейта за 11 хвилин другого тайму подарувала собі перемогу у зустрічі (2:0). Голами відзначались Стерлінг та Кейн.

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Українська збірна зіграла дуже складний матч проти шведів. Команди визначили переможця зустрічі лише у додаткових таймах. Хоча поєдинок й взагалі міг бути переведений у серію післяматчевих пенальті. Лише гол Артема Довбика на 120+1 хвилині вивів команду Андрія Шевченка у чвертьфінал чемпіонату Європи (2:1).

Перший гол "синьо-жовтих" у матчі забив Олександр Зінченко, який отримав нагороду від УЄФА та став найкращим гравцем матчу за декількома статистичними порталами.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у суботу, 3 липня. Зустріч розсудить німецька бригада на чолі з Феліксом Брихом. Поєдинок розпочнеться о 22:00 у Римі на стадіоні "Олімпіко".

Історія говорить

Збірні України та Англії зіграли між собою 7 поєдинків. Лише одна перемога в активі українців при чотирьох поразках. Ще дві гри завершувались мировими.

Востаннє ці національні команди виходили на одне футбольне поле у далекому 2013 році, коли у відборі на чемпіонат світу розписали "суху" нічию 0:0.

Кадрові зміни у збірній України

Розташування команди вже покинули Денис Попов та Артем Бєсєдін. Обоє завершили свої виступи на Євро-2020 через травми. Артем у поєдинку проти шведів зіграв менше десяти хвилин та покинув поле лише з допомогою медиків. Бєсєдін у боротьбі намагався першим дотягнутись до м'яча, у той момент захисник Швеції Даніельсон хотів зіграти на випередження, але замість зіграти у м'яч в'їхав прямою ногою шипами у ногу Артема.

Нападник відразу полетів у Київ, де пройшов медичне обстеження. МРТ показало, що у Бєсєдіна часткове ушкодження задньої хрестоподібної зв'язки, внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Орієнтовно термін відновлення футболіста складе 6 місяців.

Натомість є і хороші новини. У загальну групу за день до матчу повернувся Олександр Зубков. Вінгер зіграв лише декілька хвилин у стартовому поєдинку групового раунду Євро-2020 проти Нідерландів, у якому й отримав ушкодження.

Капітан української збірної Андрій Ярмоленко зіграв в останніх трьох матчах з англійцями.

Крім Ярмоленка досвід поєдинків з Англією у "синьо-жовтій" футболці мають голкіпер Андрій П'ятов, опорник Тарас Степаненко та півзахисник Роман Безус.

Кому віддає перемогу Favbet

Букмекери віддають просто колосальну перевагу англійцям. Їх перемога оцінена у 1,45. А от у звитягу команди Шевченка не надто вірять – аж 8,80. Мирова в основний час – 4,45.

Якщо англійці завершать перший тайм із переможним рахунком, то вони вже свого не впустять – 1,98. Скільки пенальті буде призначено у грі? Без 11-метрового – 1,38. Лише одне пенальті – 3,50.

Швидше за все, що у матчі буде забито 2 – 3 голи – 1,86. Експерти прогнозують, що зустріч завершиться із рахунком 0:1 або 0:2 на користь суперника України – 2,81 та 6,80 відповідно.

Футболісти збірної Англії першими потішать своїх уболівальників голом – 1,34 . А на те, що першими нулі на табло розмочать українці можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,15 . Результативність першого тайму буде нижчою за другу 45-хвилинку – 2,29 .

. А на те, що першими нулі на табло розмочать українці можна зробити ставку з коефіцієнтом . Результативність першого тайму буде нижчою за другу 45-хвилинку – . Автоголів на цьому чемпіонаті Європи не бракує. Чи буде прикра зрізка у власні ворота у цій грі? Так – 8. Ні – 1,06

Хто може записати своє прізвище на табло стадіону у Римі? Найвищі шанси у Гаррі Кейна та Домініка Калверта-Льюїна – 2 та 2,20 відповідно. Гол одного з лідерів англійської збірної Рахіма Стерлінга оцінений у 2,60.

Які ж коефіцієнти на результативні удари українців?