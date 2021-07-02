Швейцарія – Іспанія 1:1 (1:3 по пенальті)

Голи: Шакірі, 68 – Закарія, 8 (авт)

Вилучення: Фройлер, 77 (Швейцарія)

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Збірна Швейцарії вже створила велику сенсацію на Євро-2020. В 1/8 фіналу підопічні Владиміра Петковіча зупинили чемпіонів світу – Францію. На груповому етапі швейцарці перемогли Туреччину, програли Італії та зіграли внічию з Уельсом.

Іспанія довго запрягала на Євро-2020. Після нічиїх зі Швецією та Польщею "червона фурія" розтрощила Словаччину. В 1/8 фіналу іспанці зі скрипом пройшли хорватів.

Уже на 6 хвилині Іспанія зробила те, чого не вдалося французам – забила швидкий гол. Після розіграшу кутового Альба вирішив завдати удару. Ймовірно, Ян Зоммер відбив би м'яч, однак рикошет від Закарії не залишив шансів голкіперу.

Відео автоголу Закарії



Після забитого голу Іспанія мала ще два моменти: спершу підопічні Луїса Енріке невдало виконали небезпечний штрафний, а згодом Зоммер врятував партнерів після удару Сезара Аспілікуети з меж штрафного. ​

Ще більше головного болю наставнику швейцарців додала травма Емболо: лідер команди пішов з поля на 23 хвилині. Його замінив Рубен Варгас.

У порівнянні з матчем проти Франції швейцарській команді не вдавалося знаходити вільні зони. Іспанія повністю контролювала гру та практично не дозволяла супернику створювати напівмоменти.

Камбек Швейцарії

Після перерви Швейцарія нарешті створила загрозу біля воріт Іспанії. Подача з кутового завершилася небезпечним ударом головою від Закарії. Та хавбеку не пощастило й він не влучив у площину воріт.

Вбивчу нагоду мав Цубер. Гравець Швейцарії вийшов на ударну позицію у штрафному після передачі Варгаса. Цуберу вдалося завдати удару, але Сімон врятував свою команду.

До середини другого тайму Швейцарія вирівняла гру й була винагороджена на 68 хвилині. Ні Ляпорт, ні Торрес не змогли вибити м'яч, після чого він опинився у Фройлера. Ремо холоднокровно віддав пас на Шакірі, який відправив м'яч у кут – 1:1!

Відео голу Шакірі

На 77 хвилині Фройлер серйозно підвів свою команду. Він пішов у небезпечний підкат проти Морено й побачив перед собою червоне світло – вилучення.

Іспанія намагалася відразу реалізувати більшість. На 84 хвилині Морено вдалося знайти простір у штрафному та пробити. На жаль для іспанця, він пробив у руки Зоммеру. Та іспанці не змогли дотиснути швейцарів в основний час.

Швейцарія дотягнула до пенальті

На початку овертайму Морено змарнував чудову нагоду забити гол з вбивчої позиції. Жерар у штрафному отримав передачу від Альби з лівого флангу, але пробив повз ворота. Після цього іспанці мали ще два моменти біля воріт суперника, але не зуміли їх реалізувати.

На 101 хвилині Іспанія отримала ще одну чудову нагоду вирвати перемогу. Морено "розстрілював" Зоммера з близької відстані, однак голкіпер героїчно відбив м'яч!

Уже через дві хвилини Оярсабаль завдав гострого обвідного удару з-за меж штрафного. Краси моменту додав Зоммер, який витягнувся та здійснив ще один сейв.

Затиснута на своїй половині поля Швейцарія банально навіть не змогла перетнути лінію воріт, не говорячи вже про гострі моменти. Перший екстратайм хлопці Петковіча вистояли.

На 110 хвилині пробити Зоммера з меж штрафного намагався Ольмо. Він покотив м'яч низом і по центру, що не склало проблеми для голкіпера. Ще один момент прийшов після кутового. Бускетс на ближній стійці виграв верхову дуель та пробив у руки Зоммеру.

У серії пенальті удача була на стороні Іспанії, яка реалізувала три спроби.