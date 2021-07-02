Стиль гри України проти шведів

Микола Матвієнко зізнався, що українська збірна вже не вперше грає за схемою 3 – 5 – 2, як було у матчі зі шведами. Команда Андрія Шевченка не раз використовувала її у попередніх зустрічах. Наприклад, у поєдинку з Францією, коли українці несподівано для усіх зіграли внічию.

Оце так Троє футболістів збірної України потрапили у топ-20 найкращих гравців Євро-2020

За словами захисника, тренерський штаб детально вивчив гру Швеції та пояснив футболістам, хто, де і як має грати. Після перемоги зі шведами українські гравці були на сьомому небі від щастя. Після зустрічі кожен з футболістів отримав чимало привітань. Однак команда вже заспокоїлась та розпочала підготовку до поєдинку 1/4 фіналу проти Англії.

Нагадаємо! Переможця у грі Україна – Швецію було визначено лише у додаткових таймах. Артем Довбик на 120+1 хвилині ударом головою вивів українську команду у чвертьфінал турніру. Шведи подарували нам другий шанс на Євро-2020, але українці не віддячили супернику за такий подарунок.

Команда Шевченка вірить у перемогу над Англією

Оборонець донецького Шахтаря заявив, що українська команда серйозно налаштована на перемогу у наступній грі. Підопічні Шевченка не збираються просто так зупинятись на досягнутому, а хочуть перевершити очікування усього футбольного світу.

Вихід у чвертьфінал – великий успіх для України, але ми хочемо більшого. Не можна просто так зупинятись на досягнутому та почати святкувати. На цій стадії турніру може стати будь-що. Ми віримо, що здатні пройти далі,

– заявив захисник.

Між поєдинками зі Швецією та Англією в обох збірних було три дні відпочинку. Але у такому шаленому графіку обом командам вже доводилось грати. Тому футболісти повинні бути готовими до запеклої зустрічі.

Матвієнко входить у топ-20 найкращих футболістів Євро-2020. Микола розташовується на 17-й сходинці. Також у цьому списку перебувають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко – 4 та 20 місця відповідно.

Матвієнко назвав Англію фаворитом протистояння. Усі добре бачили її минулі ігри, як грала команда та її потужний підбір складу. Україні буде складно, але Микола повторює, що на цій стадії можливо усе, українські футболісти вірять у свої сили.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020 Україна Англія відбудеться у Римі (Італія). Стартовий свисток німецького арбітра пролунає у суботу, 3 липня, о 22:00.