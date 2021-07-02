Кроос вирішив зосередитися на Реалі

31-річний Кроос покидає Німеччину після двох провальних кампаній на чемпіонаті світу-2018 та Євро-2020. На Мундіалі німці вилетіли після групового етапу, а на Євро – в 1/8 фіналу.

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Кроос заявив, що давно ухвалив рішення покинути збірну Німеччини саме після Євро-2020.

Я провів за збірну Німеччини 106 матчів. Звичайно, хотілося провести 109 і виграти чемпіонат Європи, цей серйозний турнір. Я вже давно ухвалив рішення піти якраз після Євро-2020, бо розумію, що на чемпіонат світу для мене дорога закрита. Головна причина: я хочу зосередитися на клубних справах, допомогти Реалу виграти якомога більше трофеїв найближчим часом,

– написав Кроос.

Тоні подякував за довіру вже колишньому тренеру Німеччини Йоахіму Льову та побажав успіхів новому керманичу – Хансі Фліку.

"Плюс у мене буде час відпочити, взяти паузу, чого я не міг собі дозволити протягом останніх 11 років. Спасибі всім, хто мене підтримував. Особлива подяка – Йоахіму Льову, який зробив з мене великого гравця, чемпіона світу. А Хансі Фліку – успіхів", – резюмував Кроос.

Кар'єра Крооса в Німеччині