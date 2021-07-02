Шевченко: Англія – одна з найкращих і збалансований збірних

Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив роботу Гарета Саутгейта на чолі англійської збірної.

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"Я вважаю що це одна з найкращих і збалансований збірних. Вона має прекрасних виконавців. Хочу відзначити тренера Гарета Саутгейта, який дійсно зібрав неймовірний колектив", – сказав Шевченко.

Тренер збірної України згадав фінал Ліги чемпіонів, в якому зійшлися дві англійські команди Манчестер Сіті та Челсі. У складі Англії багато фіналістів Ліги чемпіонів.

Шевченко очікує важкий матч проти Англії в 1/4 фіналу. Також тренер прокоментував зверхнє ставлення англійських експертів перед грою.

Ми розуміємо, з якою командою граємо. Але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми проявили характер та наші принципи гри, від яких ми ніколи не будемо відходити. Я знаю, який важкий матч нас чекає, але я знаю, що у моїх гравців є характер,

– сказав Шевченко.

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