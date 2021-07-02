Шевченко: Англія – одна з найкращих і збалансований збірних
Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив роботу Гарета Саутгейта на чолі англійської збірної.
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"Я вважаю що це одна з найкращих і збалансований збірних. Вона має прекрасних виконавців. Хочу відзначити тренера Гарета Саутгейта, який дійсно зібрав неймовірний колектив", – сказав Шевченко.
Тренер збірної України згадав фінал Ліги чемпіонів, в якому зійшлися дві англійські команди Манчестер Сіті та Челсі. У складі Англії багато фіналістів Ліги чемпіонів.
Шевченко очікує важкий матч проти Англії в 1/4 фіналу. Також тренер прокоментував зверхнє ставлення англійських експертів перед грою.
Ми розуміємо, з якою командою граємо. Але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми проявили характер та наші принципи гри, від яких ми ніколи не будемо відходити. Я знаю, який важкий матч нас чекає, але я знаю, що у моїх гравців є характер,
– сказав Шевченко.
Україна – Англія: що відомо про матч
- Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Чвертьфінальний матч розпочнеться о 22:00.
- Головним арбітром поєдинку буде 45-річний Фелікс Брих з Німеччини.
- Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
- На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.