Шевченко розповів, як відчуває себе травмований лідер української збірної Андрій Ярмоленко, і хто не вийде на поле.

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"З Ярмоленко все в порядку. Він буде готуватися на гру. По Зубкову: він тренується індивідуально, ми дивимося за його прогресом. Але до цієї гри готуватися він не буде", – сказав тренер збірної України.

Також тренер прокоментував зверхнє ставлення британських футбольних експертів до нашої команди.

"Розуміємо, з якою командою граємо, але ми також знаємо про свої сильні сторони. Ми вже показали свій характер на цьому турнірі, показали, що дотримуємося певних принципів гри, від яких не будемо відходити і завтра", – зазначив Шевченко.

Україна – Англія: що відомо про матч

  • Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Чвертьфінальний матч розпочнеться о 22:00.
  • Головним арбітром поєдинку буде 45-річний Фелікс Брих з Німеччини.
  • Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
  • На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.