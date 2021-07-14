Гол Ярмоленка серед найкращих на Євро, дискваліфікація Верняєва: новини спорту 13 липня

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Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020

УЄФА оголосив початок голосування за найкращий гол Євро-2020. За нагороду побореться футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.

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Топ-10 голів за версією УЄФА

Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна (3:2)

Патрік Шик, Шотландія – Чехія (0:2)

Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія (0:3)

Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія (1:2)

Лука Модрич, Хорватія - Шотландія (3:1)

Поль Погба, Франція – Швейцарія (3:3)

Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія (1:2)

Федеріко К'єза, Італія – ​​Іспанія (1:1)

Альваро Мората, Італія – ​Іспанія (1:1)

Міккель Дамсгор, Англія – ​​Данія (2:1)

Верняєва дискваліфікували через позитивний допінг-тест

Український олімпійський чемпіон та чемпіон світу Олег Верняєв отримав дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Про це повідомив сам спортсмен.

За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.

Що відомо про відсторонення Верняєва

На початку січня з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.

Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментують таку дискваліфікацію. Гімнаст продовжує тренуватись та відновлюватись після травми. Наразі йде розгляд справи.

Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.

УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

Сайт GEF ще не повідомив про дискваліфікацію Верняєва, на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики він досі зазначений як "відсторонений".

УЄФА склав символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020. До команди УЄФА увійшли відразу 5 гравців збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи.

Окрім п'яти італійців, у символічній збірній ще три англійці, та по одному бельгійцю, іспанцю та данцю.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія).

Захисники: Кайл Уокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія).

Півзахисники: П'єр-Еміль Гейб'єрг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія).

Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія).

Збірна України проведе товариський матч з Чехією

Збірна України у вересні 2021 року проведе одразу три матчі. Третій з них буде товариський – проти Чехії. І проведе його Україна на виїзді.

Гра відбудеться на домашньому стадіоні клубу Вікторія, який вміщає 12 тисяч глядачів. Коли саме розпочнеться матч – буде відомо згодом.