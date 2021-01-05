Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відсторонений від змагань. Проти українського спортсмена триває певна процедура, яку тримають у таємниці. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський прокоментував інформацію про тимчасове відсторонення Олега Верняєва від змагань. Про це повідомляє Tribuna.com.

Дізнайтесь більше Олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань

Сказали нічого не розповідати

Він підтвердив, що Верняєва тимчасово відсторонили від участі в змаганнях згідно з рішенням Міжнародної федерації гімнастики.

За його словами, наразі йде розгляд справи. Міжнародна федерація гімнастики попросила утриматися від коментарів.

Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити,

– заявив тренер.

Також Сартинський відповів на запитання чи може справа проти Верняєва стосуватися допінгу.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки", – зазначив тренер.

Він розповів, що Верняєв пропускає чемпіонат Європи не тільки через цю справу, але й травму. Поки український спортсмен не тренується.

Важливо. Генеральна секретарка федерації гімнастики України Оксана Куліда у коментарі Tribuna.com сказала, що не може коментувати цю інформацію.

Досягнення Верняєва

27-річний уродженець Донецька є одним з найбільш титулованих спортсменів України.

Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у вправах на брусах та срібний призер Олімпіади-2016 у багатоборстві.

Олег – чемпіон світу, триразовий срібний та бронзовий призер. Українець також триразовий чемпіон Європейських ігор та шестиразовий чемпіон Європи.