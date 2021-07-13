Технічні спостерігачі УЄФА склали список з 10 найкращих голів на Євро-2020. Вибрати найкрасивіший може кожен вболівальник на сайті УЄФА.
До теми Без українців: УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
Топ-10 голів за версією УЄФА
- Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна (3:2)
- Патрік Шик, Шотландія – Чехія (0:2)
- Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія (0:3)
- Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія (1:2)
- Лука Модрич, Хорватія - Шотландія (3:1)
- Поль Погба, Франція – Швейцарія (3:3)
- Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія (1:2)
- Федеріко К'єза, Італія – Іспанія (1:1)
- Альваро Мората, Італія – Іспанія (1:1)
- Міккель Дамсгор, Англія – Данія (2:1)
Відео голу Ярмоленка у ворота Нідерландів
За підсумками Євро-2020 УЄФА вручив три індивідуальні нагороди. На Євро-2020 найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду. Нападник Португалії забив 5 голів
Гравець Іспанії Педрі став найкращим молодим футболістом турніру. Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, який виграв дві серії пенальті, визнаний найкращим гравцем Євро-2020.