Відзнака Зінченка

Авторитетний статистичний портал Squawka визначив найкращого гравця української збірної на Євро-2020. Ним став лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

До теми Не Ярмоленко: названо найкращого футболіста збірної України на Євро-2020

24-річний півзахисник став єдиним серед українців, хто потрапив у символічну збірну турніру. Щоправда, при складанні команди єдиною умовою було таке – використовувати тільки одного футболіста з кожної збірної.

На чемпіонаті Європи-2020 Зінченко відіграв 5 матчів, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість передач.

Символічна збірна

Голкіпер: Янн Соммер (Швейцарія)

Янн Соммер (Швейцарія) Захисник: Гаррі Магвайр (Англія), Сімон К'єр (Данія), Джорджо К'єлліні (Італія)

Гаррі Магвайр (Англія), Сімон К'єр (Данія), Джорджо К'єлліні (Італія) Півзахисники: Олександр Зінченко (Україна), Педрі (Іспанія), Поль Погба (Франція), Мемфіс Депай (Нідерланди)

Олександр Зінченко (Україна), Педрі (Іспанія), Поль Погба (Франція), Мемфіс Депай (Нідерланди) Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Патрік Шик (Чехія), Ромелу Лукаку (Бельгія)