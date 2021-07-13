Символічна збірна Євро-2020

Команда Євро-2020 року була складена технічними спостерігачами УЄФА.

До слова Україна на Євро-2020: Бущан один з найкращих воротарів, результативність на рівні Німеччини

Окрім п'яти італійців, у символічній збірній ще три англійці, та по одному бельгійцю, іспанцю та данцю.

Воротар

  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Захисники

  • Кайл Уокер (Англія)
  • Леонардо Бонуччі (Італія)
  • Гаррі Магвайр (Англія)
  • Леонардо Спінаццола (Італія)

Півзахисники

  • П'єр-Еміль Гейб'єрг (Данія)
  • Жоржиньо (Італія)
  • Педрі (Іспанія)

Нападники

  • Федеріко К'єза (Італія)
  • Ромелу Лукаку (Бельгія)
  • Рахім Стерлінг (Англія)

За підсумками Євро-2020 УЄФА також вручив три нагороди: