У четвер, 18 березня, донецький Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи прийматиме Рому. У першому матчі "гірники" зазнали розгромної поразки від "вовків" 3:0. Про все найголовніше перед поєдинком у відповідь читайте на Спорт24.

Шахтар – Рома: головне

Що: другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: четвер, 18 березня, 19:55;

Трансляція: канал "Футбол 1", платформи Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv, Спорт 24.

Дивіться також Ключовий гравець Роми не зіграє проти Шахтаря у Лізі Європи

У першій зустрічі з донеччанами Рома зробила комфортну перевагу. Команда Паулу Фонсеки завершила поєдинок із рахунком 3:0 на свою користь. Це восьмий поєдинок в історії протистоянь між командами. Цікаво, що в попередніх семи ще не було зафіксовано жодної нічиєї – 3 перемоги у Роми і 4 в активі "гірників".

Шахтар проти Фонсеки вдома

Найбільше уваги цей матч привертає протистоянням донецького Шахтаря та його колишнього тренера – португальця Паулу Фонсеки. Він очолював "гірників" протягом трьох сезонів – з 2016-го до 2019 року.

І свого часу Шахтар під його керівництвом грав проти Роми. У сезоні-2017/18 Шахтар Фонсеки зустрівся в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ромою Еусебіо Ді Франческо. У Харкові "помаранчево-чорні" перемогли з рахунком 2:1, а в Римі господарі поля виграли 1:0 та пройшли далі.

Для Фонсеки це не перша зустріч з колишнім клубом в цьому сезоні. В 1/16 фіналу Ліги Європи його Рома грала проти португальської Браги, яку він теж тренував.

Як справи у Роми

Рома без особливих проблем здолала попередній раунд. Римський клуб двічі виграв у Браги – 2:0 в Португалії і 3:1 вдома. У таких випадках, як правило, говорять, що це була перемога на класі.

У Роми був невеликий спад на початку року, пов'язаний, в першу чергу, з розбіжностями всередині команди між тренером і деякими гравцями. Але зараз все в порядку, Паулу Фонсеці вдалося досягти компромісу з незадоволеними.

У десяти останніх матчах Рома здобула сім перемог і зазнала лише дві поразки.

Неспокійний Шахтар

Тим часом в Шахтарі зараз неспокійно. Чемпіон України зі скрипом пройшов Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи. За рахунку все нормально – 2:0 в гостях і 1:0 вдома, але по грі – майже катастрофа. І що найдивніше, в чемпіонаті України Шахтар теж не блищить, не дивлячись на не самий високий рівень суперників.