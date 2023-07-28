Укрпошта анонсувала марку на честь Харлан, яка не потиснула руку росіянці ціною дискваліфікації

Напередодні стався гучний скандал за участі олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Її дискваліфікували за те, що вона не потиснула руку росіянці після поєдинку.

Після цього інциденту, коли Ольга Харлан не дозволила підійти до себе спортсменці з країни-окупантки, українку дискваліфікували на 60 днів, хоча до старту змагань вона узгодила свої дії з організаторами змагань. Проте результат ми знаємо...

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Патріотичні дії Ольги Харлан не залишилися без уваги керівництва Укрпошти

Такі дії міжнародної федерації фехтування обурили світову спільноту, яка на сторінках соцмереж організації дуже чітко пояснила, що думає про її ганебну проросійську позицію. Багато спортсменів підтримали Ольгу та подякували за її принципову позицію (зокрема Еліна Світоліна та Роман Зозуля).

Також свою підтримку українській чемпіонці продемонструвала й Укрпошта. Національний оператор поштового зв'язку планує випустити марку на честь української фехтувальниці. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Ось таку марку нам в Укрпошті пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута,

– написав Смілянський.



Таку марку пропонують зробити Укрпошті / фейсбук Руслана Горового

. Навіть МОК відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан та закликав міжнародні спортивні федерації бути більш делікатними у питаннях відносин українців з росіянами, а Федерація фехтування України випустила заяву , у якій вимагає скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан.

Чим би не закінчилася ця історія – хочеться ще раз подякувати Ользі Харлан за її принциповість. Вона об'єднала навколо себе неймовірну кількість людей своїм вчинком та конкретним кейсом продемонструвала, чому росіян не можна повертати до змагань, адже нейтральністю там і не пахне. ДЯКУЄМО.