Міжнародна федерація фехтування вирішила підігравати росіянам на ЧС-2023 та дискваліфікувала Ольгу Харлан. Скандальне рішення FIE викликало хвилю обурення української спортивної спільноти.
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Світоліна: Це наша позиція
Свою підтримку українській фехтувальниці висловила Еліна Світоліна. Перша ракетка України нагадала, що рішення не тиснути руку росіянам та білорусам є спільним для наших спортсменів.
Ми не тиснемо руку російським та білоруським спортсменам. Це наша позиція. Закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати це рішення. Вся наша любов та повага Ользі Харлан,
– написала Світоліна у своєму Twitter.
Світоліна закликала поважати українців / twitter.com/ElinaSvitolina
- Нагадаємо, що Еліна Світоліна після повернення на корт після декрету неодноразово перетиналася з російськими та білоруськими тенісистками. Під час турніру Ролан Гаррос-2023 вболівальники освистали українку через відмову тиснути руку білорусці Аріні Сабалєнка.
- Проте перша ракетка України не змінила своєї позиції та за кожної нагоди нагадує, чому наші атлети не тиснуть руку представникам країн-агресорів.