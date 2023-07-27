На чемпіонаті світу з фехтування розгорівся грандіозний скандал через патріотичну позицію лідерки збірної України Ольги Харлан. Українка на старті турніру перемогла росіянку без розпізнавальних знаків, але не подала їй руку після завершення поєдинку. Судді зарахували перемогу Харлан, а далі розпочалися підкилимні ігри.

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Зозуля: Р*сня без пізнавальних знаків – це все одно р*сня

Проросійська Міжнародна федерація з фехтування стала на захист представниці країни-агресорки та дискваліфікувала Ольгу Харлан на 60 діб. Це викликало цунамі в спортивній спільноті України, а також серед уболівальників. Відреагував на несправедливе рішення FEI український футболіст Роман Зозуля.

Ексгравець "синьо-жовтих" висловив повагу українці та буквально знищив керівництво FEI.

"Ольга Харлан проявила свою громадянську і патріотичну позицію, продемонструвавши свідомість і адекватність в усіх сенсах, і за це була дискваліфікована з ЧС з фехтування.

Просто Ольга знає, що р*сня без пізнавальних знаків – це все одно р*сня. Це ворог, який щодня намагається знищити твоє рідне місто і твою країну і тому цей ворог не заслуговує на те, щоб тиснути йому руку. Ворога потрібно перемагати і вона це зробила.

На жаль, міжнародна федерація з фехтування в черговий раз довела, що російські гроші важливіші за принципи. Питань немає – просто сором і ганьба.

Водночас у мене є питання до нашого міністра спорту, чи зробили ви все можливе і неможливе за ці кілька годин після поєдинку, щоб не допустити дискваліфікації нашої чемпіонки?

Ольга Харлан мала гідність і мужність вказати на місце своїй суперниці, знаючи про можливі наслідки. А у вас як з цим, пане міністре?", – написав Зозуля.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство молоді та спорту скасувало заборону змагатися українським спортсменам на одних турнірах з представниками країн-агресорів. Це дозволило нашим фехтувальникам взяти участь в ЧС-2023 в Мілані. Проте перший же поєдинок проти "нейтральних" росіян завершився грандіозним скандалом.