Бунтівник Шахтаря Тайсон має привабливу пропозицію з Азії

Хавбек Шахтаря Тайсон влітку 2021 року покине Україну. У футболіста є декілька хороших пропозицій із-за кордону.

Пропозиції з Азії

Футболіст "гірників" Тайсон прагне повернутись у рідну Бразилію. Раніше бразилець заявляв, що ще хоче пограти у європейському чемпіонаті.

Варте уваги Другий Тайсон: бразилець з Шахтаря відмовився продовжувати контракт з клубом

Зараз хавбек має декілька варіантів продовження кар'єри. Серед них є клуби з Китаю, Катару та інших азійських країн. Однак гравець націлений повернутись у теплу Бразилію. Футболіста у свій склад не проти повернути Інтернасьонал, але фінансова частина може стати на заваді цьому трансферу.

Здається, футболіст вже сам не знає, який розвиток кар'єри для нього буде найкращим. Зараз Тайсон усіма своїми діями показує, що хоче покинути Шахтар якнайшвидше. Він не хоче грати за основу донеччан, то за дубль вболівальники точно не побачать зухвалого бразильця.

Шахтар готовий достроково віддати одного зі свої колишніх лідерів у Інтернасьонал. Але отримати замість нього 17-річного таланта Вінісіуса Тобіаса.

Бунт Тайсона у Шахтарі: коротко

Нещодавно Тайсона перевели у дубль не через те, що у нього спливає контракт, а через поведінку футболіста. Перед матчем у Лізі Європи з італійською Ромою бразилець не захотів розминатись, а згодом відмовився виходити на заміну після прохання Луїша Каштру. Це не сподобалось керівництву клубу та тренерському штабу. Його дії сприйняли як бунт, тому гравець був переведений у дубль команди.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з "вовками" в 1/8 фіналу єврокубків бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з головним наставником "гірників" Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.

Після цих слів Тайсон виклав у соцмережі цікавий пост зі слова: "Будь ласка, не бреши". Схоже, що ця фраза стала реакцією бразильця саме на цю розповідь Денисова.