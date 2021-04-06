Хавбек Шахтера Тайсон летом 2021 года покинет Украину. У футболиста есть несколько хороших предложений из-за рубежа.

Предложения из Азии

Футболист "горняков" Тайсон стремится вернуться в родную Бразилию. Ранее бразилец заявлял, что еще хочет поиграть в европейском чемпионате.

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Сейчас хавбек имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть клубы из Китая, Катара и других азиатских стран. Однако игрок нацелен вернуться в теплую Бразилию. Футболиста в свой состав не против вернуть Интернасьонал, но финансовая часть может помешать этому трансферу.

Кажется, футболист уже сам не знает, какое развитие карьеры для него будет лучшим. Сейчас Тайсон всеми своими действиями показывает, что хочет покинуть Шахтер как можно быстрее. Он не хочет играть за основу дончан, поэтому в дубле болельщики точно не увидят дерзкого бразильца.

Шахтер готов досрочно отдать одного из своих бывших лидеров в Интернасьонал. Но получить вместо него 17-летнего таланта Винисиуса Тобиаса.

Интересно! По информации Transfermark, футболист уже заключил контракт с бразильским клубом, куда перешел на правах свободного агента. А соглашение вступит в силу 1 июля 2021 года. В этом сезоне бразилец сыграл в футболке "горняков" 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Бунт Тайсона в Шахтере: коротко