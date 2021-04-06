У мятежника Шахтера Тайсона есть заманчивое предложение из Азии
Хавбек Шахтера Тайсон летом 2021 года покинет Украину. У футболиста есть несколько хороших предложений из-за рубежа.
Источник:Globoesporte
Предложения из Азии
Футболист "горняков" Тайсон стремится вернуться в родную Бразилию. Ранее бразилец заявлял, что еще хочет поиграть в европейском чемпионате.
Стоит внимания Второй Тайсон: бразилец из Шахтера отказался продлевать контракт с клубом
Сейчас хавбек имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть клубы из Китая, Катара и других азиатских стран. Однако игрок нацелен вернуться в теплую Бразилию. Футболиста в свой состав не против вернуть Интернасьонал, но финансовая часть может помешать этому трансферу.
Кажется, футболист уже сам не знает, какое развитие карьеры для него будет лучшим. Сейчас Тайсон всеми своими действиями показывает, что хочет покинуть Шахтер как можно быстрее. Он не хочет играть за основу дончан, поэтому в дубле болельщики точно не увидят дерзкого бразильца.
Шахтер готов досрочно отдать одного из своих бывших лидеров в Интернасьонал. Но получить вместо него 17-летнего таланта Винисиуса Тобиаса.
Бунт Тайсона в Шахтере: коротко
- Недавно Тайсона перевели в дубль не из-за того, что у него истекает контракт, а из-за поведения футболиста. Перед матчем в Лиге Европы с итальянской Ромой бразилец не захотел разминаться, а впоследствии отказался выходить на замену после просьбы Луиша Каштру. Это не понравилось руководству клуба и тренерскому штабу. Его действия восприняли как бунт, поэтому игрок был переведен в дубль команды.
- Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с "волками" в 1/8 финала еврокубков бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с главным наставником "горняков" Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.
- После этих слов Тайсон выложил в соцсети интересный пост из слова: "пожалуйста, не ври". Похоже, что эта фраза стала реакцией бразильца именно на этот рассказ Денисова.
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