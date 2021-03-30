32-річний універсальний півзахисник Шахтаря Дентіньо в найближчому майбутньому може повернутися до Бразилії. Донецький клуб запропонував футболістові продовжити контракт, але той відповів категоричною відмовою.

Тепер Дентіньо може самостійно вибирати наступний клуб для продовження кар'єри.

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Хто претендує на бразильця

В останні три трансферних вікна з пропозиціями щодо Дентіньо на Шахтар виходив Корінтіанс, але кожен раз український клуб відмовляв. Зараз для того, щоб повернутися в рідний для себе клуб Дентіньо доведеться піти на істотне зниження зарплати, так як Корінтіанс нині перебуває не в кращій економічній ситуації.