Другий Тайсон: бразилець з Шахтаря відмовився продовжувати контракт з клубом
32-річний універсальний півзахисник Шахтаря Дентіньо в найближчому майбутньому може повернутися до Бразилії. Донецький клуб запропонував футболістові продовжити контракт, але той відповів категоричною відмовою.
Джерело:ESPN
Тепер Дентіньо може самостійно вибирати наступний клуб для продовження кар'єри.
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Хто претендує на бразильця
В останні три трансферних вікна з пропозиціями щодо Дентіньо на Шахтар виходив Корінтіанс, але кожен раз український клуб відмовляв. Зараз для того, щоб повернутися в рідний для себе клуб Дентіньо доведеться піти на істотне зниження зарплати, так як Корінтіанс нині перебуває не в кращій економічній ситуації.
- Бразилець – вихованець Корінтіанс. Він покинув клуб в липні 2011 року, коли перейшов в Шахтар.
- У цьому сезоні він забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу в 14 матчах
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